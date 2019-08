Vocales ven que los políticos ponen al TSE como un frente de ataque

Los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) están convencidos de que están pagando las consecuencias de la polarización política que se vive en el país. “Lamentablemente, en este contexto se incluye al OEP (Órgano Electoral Plurinacional) como un frente de ataque”, dijo ayer la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, en alusión a la convocatoria al paro cívico nacional convocado por la dirigencia cívica para el 21 de agosto, a fin de exigir respeto a los resultados del referéndum del 21-F y para pedir la renuncia de los miembros del ente comicial por habilitar al binomio oficialista para las elecciones de octubre.

Más explícito fue el vicepresidente del TSE, Antonio Costas.

Aseguró que los vocales están cumpliendo con su trabajo de dirigir las elecciones generales del 20 de octubre y que se garantizará el resultado que arrojen las urnas, pero los políticos intentan desprestigiar, sistemáticamente, el trabajo que se desarrolla en el Órgano Electoral.

“El Tribunal Supremo Electoral está haciendo el trabajo que corresponde, pero los partidos políticos y los candidatos también deben hacer su tarea de encantar a los electores, de mostrar sus planes, debatir, eso es lo que tienen que hacer”, afirmó el vocal en una entrevista que concedió ayer, junto a Choque, en el programa Usted Elige de EL DEBER Radio.

Costas también considera que “hay una visión más política de la situación y no técnica electoral”, porque asegura que la habilitación el binomio oficialista fue producto de una decisión del Tribunal Constitucional, por lo que considera que cualquier reclamo se debe hacer ante esa instancia.

Los opositores

El coordinador nacional de campaña de Bolivia Dice No, Vladimir Peña, rechazó la posición fijada por los vocales electorales. Afirmó que en la alianza política siempre ha defendido la legitimidad y legalidad del referéndum del 21-F y denunció que los miembros del Tribunal Supremo Electoral buscaron legalizar la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera con la convocatoria a las elecciones primarias, que ahora, según él, desconocen las autoridades comiciales al desconocer la obligatoriedad del proceso.

Por su lado, el candidato a la Presidencia por UCS, Víctor Hugo Cárdenas, mencionó que los vocales siembran dudas en la ciudadanía y en el electorado porque trabajan en favor de la candidatura oficialista.

Mencionó, como ejemplo, que los vocales del OEP remarcaron insistentemente sobre el carácter vinculante de las primarias tanto para los candidatos como para las organizaciones políticas, pero ahora admiten la renuncia de candidatos y aseguran que las internas del 27 de enero eran obligatorias para los partidos y alianzas políticas y no para los candidatos.

Sobre ese aspecto, la presidenta del TSE declaró en EL DEBER Radio que “es necesario fundamentar que el carácter vinculante (de las primarias) tiene que ver con lo que es la organización política o las alianzas, no de los candidatos”, argumentó.

La vocal explicó que en un primer momento se rechazó la renuncia de Jaime Paz Zamora, como candidato presidencial del PDC, porque si la aceptaban antes de la presentación de las listas, el 19 de julio, quedaba inhabilitado el derecho político del partido, por eso “pensamos y decidimos sobre los derechos políticos del individuo, del partido político y de la ciudadanía”.

Choque fue secundada por su vicepresidente, quien también explicó que las elecciones primarias fueron convocadas por la Ley de Organizaciones Políticas que, “si bien es cierto que en enero fueron elegidos los binomios, las candidaturas se oficializaron con la presentación de las listas ante el Órgano Electoral, que se celebró hace casi un mes”, indicó.

Sin embargo, Víctor Hugo Cárdenas insistió en que uno de los objetivos de las primarias fue la habilitación del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera. “Las medidas que el Tribunal Supremo Electoral está tomando, es un Carnaval. Y el Tribunal Constitucional se está entrometiendo en la jurisdicción electoral”, cuestionó el ucesista.

“Cuando rechazaron la renuncia a Jaime Paz Zamora actuaron correctamente, pero después se lo hizo nomás. Cuando conviene al Gobierno rechazar, lo hacen”, puntualizó.

Para Virginio Lema, candidato presidenciable por el MNR, los vocales actúan al margen de la ley. “El momento que nos hemos inscrito nos han dicho que la única forma de que la candidatura no prospere era por muerte o enfermedad grave, pero ahora se amparan en otra norma”.

Lema coincide con Cárdenas en que las medidas están dirigidas a favorecer al binomio del MAS y también al de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz.

El candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, denunció también que existe un “triángulo perverso” en su contra. Afirmó que el TSE es “cómplice” del Gobierno y, además, le hace un favor a la candidatura de Óscar Ortiz.

Como argumento, Mesa aseveró que el TSE no hace nada para evitar que el MAS haga campaña con recursos estatales, lo cual está prohibido; y que también el Órgano Electoral está permitiendo que Óscar Ortiz haga campaña en televisión, cuando a Comunidad Ciudadana se le negó esa posibilidad.

Sobre las acusaciones, el jefe de campaña de Bolivia Dice No, Vladimir Peña, también argumentó que la “vinculatoriedad es respecto al partido, que no pueda cambiar al candidato, porque ha ganado un derecho de representar a esa organización política. Y en el caso de Bolivia Dice No, el candidato a vicepresidente, Edwin Rodríguez, renunció.

Rechazó las palabras de Mesa, y dijo “quienes han tenido consultores en el Tribunal Supremo Electoral trabajando la Ley de Organizaciones políticas, fueron Comunidad Ciudadana y el MAS”, señaló Peña.

Proceso por las primarias

En medio del debate, los diputados opositores Rafael Quispe y Wilson Santamaría, ambos de Unidad Demócrata, anunciaron ayer que presentarán una denuncia penal en contra de los vocales del Tribunal Supremo Electoral que avalaron el reemplazo de candidatos presidenciales y vicepresidenciales, porque consideran que incumplieron las elecciones primarias y por provocar daños económicos al Estado.

El diputado Quispe indicó que los vocales que firmaron la resolución mediante la cual autorizan el reemplazo de candidatos, deben ser sometidos a un proceso de tipo penal, porque no están cumpliendo ni aplicando de manera correcta las normas, menos el carácter vinculante de los procesos electorales.

“Esperamos la notificación a Bolivia Dice No, y esa será la prueba plena para procesarles penalmente a los vocales, que firmaron (la resolución) por incumplimiento de deberes y daño económico al Estado”, sostuvo el legislador opositor.

Para la celebración de las elecciones primarias, del 27 de enero de este año, el Órgano Electoral Plurinacional destinó Bs 27 millones transferidos del Tesoro General del Estado al Tribunal Supremo Electoral. “Fue un derroche de recursos económicos, porque al final no se cumplieron sus resultados”, sostiene Quispe.

Precisó que los vocales vulneran el principio del carácter vinculante de las elecciones primarias para las elecciones generales de octubre de este año, al permitir que se reemplacen los nombres de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia.

¿Dónde queda el carácter vinculante de las elecciones primarias?, cuestionó el legislador al sostener que los vocales del TSE vulneran las normas de manera “arbitraria”, interpretando las leyes solo para beneficiar al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), protestó.

Por su parte, el diputado Wilson Santamaría dijo que, si bien está prevista la sustitución de candidatos de acuerdo a la Ley del Régimen Electoral, observó que las primarias solo hayan servido para avalar la repostulación del binomio oficialista.

“El objetivo de esa primaria era legitimar la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera, hay bastante incoherencia intentando ganar votos y mostrar a uno más funcional que el otro”, declaró Santamaría.

Acotó que antes de la Ley de Organizaciones Políticas ya existía una colisión normativa, porque la Ley del Régimen Electoral ya establecía la sustitución de las candidaturas”, insistió, no obstante, comparte el criterio de su colega Quispe, sobre el daño económico al Estado.

Sin embargo, los vocales Choque y Costas insisten en que el Órgano Electoral actúa de acuerdo a las normas vigentes, aunque dentro de una coyuntura extremadamente polarizada, en la que los políticos buscan incluir al Órgano Electoral Plurinacional. Además, aseguran que no renunciarán a sus funciones a pedido de los sectores.