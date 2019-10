Potosí se mantiene en paro y el Gobierno convoca a Comcipo

De a poco los puntos de bloqueo se fueron sumando en el centro de Potosí. Ayer, mientras el sol se escondía, la población salía a las esquinas de calles y avenidas con sillas y banderas potosinas.

El paro cívico tomaba forma y las personas, a pesar del frío, se sumaban a la convocatoria del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), entidad que anunció que a partir de hoy la movilización será contundente a pesar del llamado a una reunión informativa de parte del Gobierno.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, invitó ayer a Comcipo a una reunión informativa para abordar los alcances del Decreto Supremo 3738 que da pie a la asociación con una empresa alemana para la explotación de litio en los salares de Uyuni y Pastos Grandes. La autoridad detalló que la cita es hoy, a las 15:00 en la ciudad de Uyuni.

La dirigencia cívica potosina propuso asistir al encuentro en su sede en Potosí, pero sin levantar las medidas de presión. Sin embargo, el presidente de Comcipo, Marco Pumari, adelantó que la entidad que dirige busca el diálogo con el Gobierno con el objetivo de abrogar el decreto y exigir más regalías por el litio para el departamento potosino.

“Está claro que no es un diálogo, es una invitación informativa que hace el Gobierno. Se verá si se asiste o se rechaza esta nota que no tiene nada de lo que está pidiendo el departamento de Potosí”, remarcó el dirigente cívico. Mientras, Quintana informó que la reunión tendrá el objetivo de informar los alcances del decreto supremo y, además, de recibir sugerencias y consultas referidas a la normativa.

“Invitamos a los miembros de Comcipo para que puedan participar de esta reunión informativa para que puedan tener la oportunidad de despejar todas sus interrogantes, para que se puedan debatir sus observaciones al emprendimiento industrial”, detalló el ministro. La reunión estaría encabezada por el ministro de Energías, Rafael Alarcón, y autoridades de la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Quintana detalló que no existen condicionamientos para el encuentro y anunció que el Gobierno realizó varias citas con instituciones del departamento de Potosí para informar los alcances del acuerdo para explotar e industrializar el litio.

YLB y la empresa alemana ACI Systems Alemania GmbH (ACISA) fundaron en enero de esta gestión en Berlín, Alemania, la empresa mixta YLB-ACISA. El objetivo de esta unión es el aprovechamiento e industrialización sostenible del litio y otras materias primas del salar de Uyuni. Es por esta sociedad que Comcipo inició el lunes un paro cívico exigiendo la abrogación del decreto que autoriza la empresa mixta, ya que, según la dirigencia cívica, las regalías por el elemento químico.

A pesar del llamado a la reunión, Comcipo alistó movilizaciones a partir de hoy. El vicepresidente de la entidad, Nelson Gutiérrez, admitió que el paro entre lunes y martes fue “gradual” y que hoy la medida será ‘contundente’.

“Tenemos información de que los gremiales y mercados se suman al paro. Habrá bloqueos en varias esquinas de la ciudad. No habrá atención en negocios y el transporte público no trabajará. Estamos viendo si el sector de educación se suma a esta medida de presión”, remarcó el dirigente. En el área rural de Potosí no acatarán el paro, según el dirigente campesino Antonio Estrada. Las demandas de Comcipo fueron sumadas al pliego petitorio del cabildo paceño, convocado por el Conade, que se efectuará este 10 de octubre en La Paz.