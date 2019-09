Opositores se organizan para cuidar el voto y algunos se abren para unir esfuerzos

En el país funcionarán 32.880 mesas electorales en 5.136 recintos de votación para las elecciones generales del 20 de octubre, según datos preliminares. Los partidos opositores alistan su logística, incluso, algunos están dispuestos a unir esfuerzos para vigilar el voto el día de la elección.

La Paz, con 1.898.950 habilitados, es el departamento que cuenta con el mayor número de recintos (1.145) y mesas electorales (8.930). Es seguido por Santa Cruz, con 1.853.692 ciudadanos habilitados, donde funcionarán 1.018 recintos y 8.575 mesas.

Pando es el que tiene el padrón electoral más reducido, con 72.793 habilitados, y donde solo funcionarán 161 recintos y 395 mesas. Sin embargo, los partidos políticos adelantan que se organizarán para cubrir cada uno de los puntos de votación, sin importar la distancia, para vigilar el voto.

Los partidos

La Alianza Bolivia Dice No, que por el desastre de los incendios suspendió la campaña electoral y convirtió sus casas de campaña en centros de acopio de ayuda para los damnificados, no brindó mayor detalle del trabajo que están haciendo; sin embargo, es algo que tienen previsto y movilizaron su estructura como ocurrió con Demócratas para el referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando el No se impuso con el 51,34% de los votos frente al 48,66%del No, negando la repostulación presidencial.

Luis Eduardo Siles, jefe nacional de Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), está seguro que en este ámbito van destacar, porque cuentan con una estructura nacional que permitirá colocar delegados en cada uno de los recintos y por lo menos abarcar el 80% de las mesas electorales de los nueve departamentos.

Siles señala que en el tema de candidatura no lograron unidad, pero en el control de voto están dispuestos a ayudarse recíprocamente. “Confiamos en que los partidos de oposición puedan ponerse de acuerdo en defender sus votos en todo el país; si no se ha logrado la unidad en otras cosas, en esto sí se puede lograr”, insistió el dirigente movimientista.

También contarán con centros de cómputo en la casa rosada de La Paz y en las departamentales.

Para el candidato presidencial de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas, la prioridad es sostener el pedido de renuncia de los vocales electorales, porque no creen en la transparencia.

En último caso, y como parte del trabajo, están contemplando, se trabajará en la lista de delegados. Coincide en que en este tema “hay que sumar fuerzas” con los demás líderes opositores. “Es un tema táctico, operativo en el cual podemos coordinar, y en eso hay predisposición de coordinar”, dijo.

Lo vienen trabajando

Comunidad Ciudadana tiene un equipo abocado en la organizando el control electoral, para asegurar que haya delegados que reporten a través de un sistema informático. “Si eso se puede coordinar o no con otros partidos, no tengo la información”, indicó José Antonio Quiroga.

Por el momento están organizando para tener delegados en todos los recintos y en la mayoría de las mesas, porque pretenden tener su propio control.

Pelacio Tapipaco, del Movimiento Tercer Sistema (MTS) explicó que cada departamental está organizando, de acuerdo a las circunscripciones, los delegados para cada una de las mesas electorales. “Vamos a tener presencia nacional en todas las mesas”, dijo.

Aunque ve posible poder sumar esfuerzo con otras organizaciones el control electoral, cree que “es mejor tener nuestros propios veedores”, enfatizó.

Frente Para la Victoria está creando una aplicación que les permita el escaneo de las actas, para tener resultados paralelo al Tribunal Supremo Electoral, porque instalará su propio centro de cómputos, explicó el candidato presidenciable, Israel Rodríguez.

Se lo está organizando de tal forma que algún delegado, simpatizante o militante del partido, pueda pasar el reporte. Por el momento no contemplado ninguna posibilidad de hacer alianza con otro partido, pero hay predisposición para evaluarlo.

En el MAS

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Jacinto Herrera, informó que el Movimiento al Socialismo designará a sus delegados, pero todavía no han tratado en detalle este tema.