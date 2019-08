Los políticos convierten en campaña electoral el desfilecívico de la Pampa de la Isla

Lo que inicialmente estaba concebido como un desfile cí- vico-escolar por los 59 años de fundación de la Pampa de la Isla se convirtió ayer en una pasarela política. La ocasión fue aprovechada por el recién formado binomio de la alianza Bolivia Dice No (Óscar Ortiz-Shirley Franco) para cumplir con su primera actividad de campaña en Santa Cruz.

También asistió el alcalde de San José de Chiquitos y aspirante a la Gobernación cruceña, Germaín Caballero, que acudió al lugar acompañado por Rosario Schamissedine para festejar el nacimiento oficial de la agrupación Unidos, que horas antes había obtenido la personería jurídica para participar en las elecciones subnacionales del próximo año.

Por la pasarela del distrito municipal número 6, que es considerado el bastión político de Desirée Bravo y heredado por Tomás Monasterio, también desfilaron los candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional y la presidenta del Concejo Municipal y representante de la agrupación política Santa Cruz Para Todos, Angélica Sosa, que mostraban sus mejores sonrisas y se deshacían en saludos a los vecinos. El MAS también asistió al festejo.

El candidato a diputado por esa circunscripción (46) por el partido de Gobierno, Alpacino Mojica, organizó una verbena popular con música al vivo para inaugurar su casa de campaña.

Los postulantes y militantes del otrora poderoso MNR, así como los de la alianza política Comunidad Ciudadana hicieron acto de presencia en la populosa ciudadela ubicada en la zona este.

Una vez concluido el desfile cí- vico-escolar, Angélica Sosa, que estaba en el palco oficial, se bajó de la testera, agarró una bandera color verde lechuga y encabezó el desfile junto a su militancia, integrando a gremiales y miembros de las juntas vecinales.

Lo propio hicieron los emenerristas, que con la bandera rosada en mano, llegaron al palco oficial al ritmo del taquirari “Viva el movimiento, gloria a Villarroel” que tocaba una banda musical.

En el grupo destacaban la exdiputada y exconcejala Roxana Sandoval, así como los candidatos a diputados por la C-46, Fernando Céspedes y Shirley Montaño, que junto a su militancia bailaron la tradicional canción del MNR al frente del escenario en el que estaban Desirée Bravo, acompañada de autoridades municipales y departamentales.

La alianza política Comunidad Ciudadana se presentó con un bloque reducido, pero se hicieron notar con los gritos de apoyo al binomio conformado por Carlos Mesa-Gustavo Pedraza. Estuvieron comandados por la aspirante a primera senadora por Santa Cruz, Vania Sandoval, y la candidata a diputada de la C-46, María Andrea Caballero.

Los seguidores de Bolivia Dice No se adueñaron, literalmente, de esa jurisdicción. Los muros de muchas casas están pintados con el logo de la alianza que promueve la candidatura presidencial de Ortiz y a la de primer senador de Tomás Monasterio, que actualmente es el diputado que representa a esa circunscripción.

También llevaron sus barras los aspirantes a diputados por la C-46 de Bolivia Dice No, Pablo Barrientos y Stefani Céspedes. Desde tempranas horas, Bolivia Dice No estacionó un camión con musicón en respaldo a sus candidatos, y a la hora que el binomio Óscar-Shriley hizo su paso por el palco oficial tronó una banda musical que hizo levantar de sus asientos al secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera, que estaba enfundado en un chaleco rojo, color que identifica a Bolivia Dice No.

El desfile político cerró con el paso de la agrupación Unión, Democracia y Oportunidad Social (Unidos) que promueve la candidatura de Germaín Caballero a la Gobernación. Banderas blancas y estribillos a favor del alcalde josesano también marcaron presencia en el recorrido.