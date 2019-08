Los cívicos de provincias respaldan paro, Amdecruz desmiente apoyo a medida

El paro cívico nacional de actividades convocado para el próximo miércoles 21 será el escenario de una pulseada entre el Comité Cívico y la Asamblea de municipios de Santa Cruz (Amdecruz).

Mientras los cívicos provinciales respaldan plenamente la medida que pide la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por habilitar al binomio oficialista Evo Morales-Álvaro García, en Amdecruz descalifican la movilización y aseguran que ningún municipio afiliado acatará la medida.

El presidente del Comité Cí- vico de las provincias, Luis Alberto Añez, afirmó que el paro será contundente y aseguró el respaldo de todas las provincias del departamento cruceño.

“Las provincias dijeron no a la reelección del presidente Evo Morales, Santa Cruz y Bolivia también dijeron no, por ello, en respeto a la Constitución Política del Estado y a la democracia, está confirmado el paro en las 15 provincias y en los 57 municipios con bloqueo de carreteras en respaldo al Comité pro Santa Cruz para que este paro sea un éxito”, dijo Añez.

Por su parte, el presidente de Amdecruz y alcalde del municipio de Cabezas, Rodolfo Vallejos, calificó la medida como política porque, en su criterio, no responde con las demandas de la región, sino con los intereses políticos de quienes lo promueven.

“Es un paro totalmente político porque estos señores están pretendiendo interrumpir el proceso electoral, ningún municipio va acatar el paro cívico, todos vamos a trabajar con absoluta normalidad, lo que los cívicos quieren es boicotear las elecciones del 20 de octubre y eso no los vamos a permitir, ni tampoco el pueblo cruceño.

Es importante que los cívicos reflexionen y dejen al pueblo que decida quién será el nuevo presidente”, reclamó el alcalde de Cabezas.

Cerco a la ciudad

Vallejos advirtió con cercar a la capital cruceña, con bloqueo de carreteras incluido, en caso de que los cívicos persistan con el paro indefinido anunciado para el próximo 10 de octubre.

“Si ellos (cívicos) continúan con sus medidas de presión y persisten en realizar el paro indefinido el 10 de octubre, nosotros tendremos que recurrir con el cerco a los cívicos porque pretenden boicotear las elecciones democráticas, porque buscan evitar la realización de las elecciones generales de octubre y eso no lo vamos a permitir”, declaró.

En respuesta, Luis Alberto Añez señaló que espera que las amenazas de cercar la ciudad del presidente de Amdecruz, no se cumplan. “Les recuerdo que tienen dos muertos en los cercos a Santa Cruz, estoy sorprendido de cómo quieren manchar sus manos con sangre. Sin embargo, nosotros tenemos la obligación de luchar por la democracia y por un futuro mejor para nuestros hijos” arguyó.

El líder cívico provincial, reiteró que la medida será pacífica y convocó a toda la población de las provincias a acatar el paro. “No tenemos miedo al presidente Evo Morales en una contienda electoral transparente y democrática, pero con los vocales que tenemos en el TSE no podemos confiar, no en estas condiciones donde más vale el derecho humano de una persona y no el de la mayoría de los bolivianos”, dijo Añez.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció que el paro cívico nacional será contundente y que ese día se determinarán las siguientes medidas a tomar a las 17:00 a los pies del Cristo Redentor, para lograr el objetivo de la movilización que es la renuncia de los vocales del TSE y evitar la repostulación del binomio Morales - García Linera.

El transporte

El dirigente de la Federación departamental de radio móviles y taxis, Carlos Mamani, indicó que sostendrán una asamblea este fin de semana para analizar si acatarán o no la medida convocada por el Comité pro Santa Cruz.

“Algunos sectores han manifestado que quieren apoyar el paro, pero vamos a poner a consideración de todas organizaciones para tomar una decisión consensuada, pero yo creo que en un 90% es seguro que se apoyará el paro cívico”, explicó.

Alejandro Almaraz, dirigente del transporte pesado, dijo que aún está en análisis la postura del sector, pero adelantó que “es probable que sin que implique un acatamiento, los afiliados decidan replegarse el día del paro, con el fin de evitar impases y demás incidentes”, apuntó.