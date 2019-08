“La sociedad es machista, privilegia al individuo y no a la familia”

Sencillo. Sin guardaespaldas y con el eterno jersey claro, el gobernador de La Paz afirmó que el titular de EL DEBER sacó a relucir el debate sobre el trabajo en familia. Admitió que el MTS es un movimiento ideológico que va más allá de una elección. Se dice fundador de esta corriente y que será estudiado en el futuro.

Gobernador, ¿fue una declaración desafortunada la justificación de los feminicidios?

No, de ninguna manera porque es una concepción. El título de la nota ha sido descontextualizado, han puesto otro nombre, no existe la palabra ‘acompañar’, lo que se ha dicho es que puede construir bajo la lógica de la unidad familiar. Si hubieran considerado la lógica chacha-warmi, prácticamente habrían construido una norma basada en la diarquía, en la responsabilidad mutua de la pareja para la asunción de un cargo público y ver a la pareja en el ejercicio de función pública bajo una lógica de la complementariedad y solidaridad que existe y funciona mejor, eso es el tema de fondo.

¿Eso requiere cambios en la CPE o en las leyes?

Se requieren cambios en toda la normativa, la Constitución es muy flexible, me parece bien. Solo que todas las normas han sido elaboradas sin darse cuenta. Creo que han trabajado en función del efecto, no en función de análisis, y las causas son múltiples, y una de las causas es el debilitamiento de la familia.

¿La familia es una cosa y el trabajo es otra?

Yo te pregunto, si la familia decidiera trabajar sin remuneración, ¿decidiera algo mal? ¿Puede hacer? No lo creo.

En Argentina hubo un ejemplo de trabajo en familia.

La sociedad (boliviana) es muy machista en extremo, tanto de varones como de mujeres, privilegia al individuo y no a la familia porque el que no privilegia a la familia es extremadamente machista.

¿Usted está planteando la legalización del nepotismo?

No, es cambiar de concepción.

Nepotismo en este caso de visión diárquica debería ser considerado si en caso percibe salario, el que no percibe salario jamás debe ser considerado nepotismo.

Eso en el ámbito laboral es considerado explotación.

Es que el concepto de percepción salarial, en la lógica comunal, es familiar, no es individual.

¿Considera posible aplicar eso en los centros urbanos?

Pero funciona, estoy expresando colaboración mutua de ambos lados; solo que no lo hacen porque está prohibido por norma. Una voluntad propia de diarquía, porque si tú no quieres ver a tu mujer colaborándote, es tu decisión, pero la norma no te prohíbe, la norma te dice no es nepotismo si es que no tiene ingreso.

¿Hay que anular el Estatuto del Funcionario Público?

No solo el estatuto, el cambio debe ser transversal, a todas las normas, que están hechas en función del liberalismo.

La diputada Valeria Silva tiene a su familia en el Estado, ¿está bien eso?

Eso es con ingreso económico, eso sí es nepotismo; el acuerdo mutuo es trabajar en colaboración y no debería ser considerado como nepotismo.

El hermano de Álvaro García Linera dijo en algún momento que trabajaba en la Vicepresidencia y sin remuneración, ¿eso se acepta?

Si realmente es y si hay una confianza mutua de trabajo, está bien; por qué podemos prohibir.

En el campo político, algunos militantes renunciaron a la candidatura, ¿hay fuga?

No, eso es por presión de los cooperativistas, no es una cuestión personal. Los cooperativistas, como organización, están en alianza con el MAS, incluso lo han increpado al candidato y así están presionando a todos los exdirigentes que son nuestros candidatos.

¿Las organizaciones del MAS tienen hegemonía?

En este momento ejerce dictadura en una organización social, apabulla al individuo y a la familia, por eso lo tilda de vendepatria; por eso hay que devolver el poder al pueblo.

Por eso me alegra el titular de ustedes, aunque tergiversado me alegra, porque se está destapando la olla del planteamiento de concepción. Cuando yo digo nuestro proyecto político no es de coyuntura electoral, nuestro proyecto político es precisamente de cambio estructural en la sociedad, no es cambio dentro del sistema, nuestra propuesta es de cambio del sistema.

¿No es muy utópico eso?

Todas las ideologías han empezado como una utopía, no hay ningún pensamiento que no tenga una utopía. Yo soy muy consciente de eso, yo soy el fundador del pensamiento, los pensadores clásicos del liberalismo van a ser reconocidos, recordados y estudiados; Marx, Engels, han sido estudiados, estoy muy seguro de que Félix Patzi será estudiado a lo largo del tiempo por su pensamiento.

¿No necesitan la toma del poder para eso?

Así es, por eso estamos participando de la elección. Podemos perder, es una posibilidad, pero este partido no es una organización coyuntural para las elecciones, es un pensamiento a larga data. Porque con una alianza coyuntural no vamos a eliminar feminicidios, ni con cadena perpetua o pena de muerte.