Evo dice que empresarios lo apoyan y revela la causa de este respaldo

El presidente Evo Morales, afirmó durante su proclama rumbo a las elecciones del 20 de octubre, que los empresarios le expresaron su apoyo a pesar de no ser del Movimiento al Socialismo (MAS) ni del denominado "proceso de cambio" porque le confesaron que están "ganando más" que con sus partidos (políticos).

"Va creciendo nuestro movimiento político; estoy sorprendido de estas elecciones, primero un grupo de empresarios privados se suma y qué me dicen: no soy del MAS no soy del proceso, pero estoy ganando mejor que con mi partido, me lo dicen de manera sincera", expresó durante su discurso ante una multitudinaria concentración en la avenida Costanera, donde se realizó el acto de proclamación de su candidatura.

Morales dijo que su lucha no sólo ha sido para los movimientos sociales, sino por todo el pueblo boliviano. "También para la derecha, también para los empresarios, que muy responsables dicen cómo Bolivia está creciendo económicamente", dijo.

Según el mandatario, quien fue habilitado a un cuarto gobierno por el Tribunal Constitucional Plurinacional a pesar de que el referéndum del 21 de febrero de 2016 rechazó una nueva postulación, los empresarios valoran que no haya conflictos sociales en el país, así como la estabilidad política.

"Sin ser masistas, sin ser del proceso dicen: vamos apoyar, es gente responsable", dijo al referirse a los empresarios.