Diputadas exigen retractación de Patzi por justificar los feminicidios

“No sé lo que dijo mi esposo, disculpe, estoy trabajando”. Con esa frase Massiel Terrazas evitó referirse a las declaraciones de su cónyuge, el gobernador y candidato a la Presidencia por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, quien afirmó el martes que la incursión de las mujeres en política causó el incremento en los casos de feminicidios en el país.

En contrapartida, los calificativos de machista, misógino y discriminador circularon por las redes sociales y los medios de comunicación. Uno de los que se pronunció por su cuenta de Twitter fue el ministro de Justicia, Héctor Arce, que condenó la declaración y escribió que el gobernador paceño y candidato presidencial asumió una posición “retrógrada y misógina.

El hombre y la mujer son absolutamente iguales ante la ley”, manifestó el ministro.

La senadora opositora Jeanine Áñez, de UD, afirmó que “esto es un brutal criterio machista que no podemos permitir”. La diputada Lourdes Millares, también de UD, repitió los adjetivos de “machista, misógino, retrógrado” y añadió que solo faltó que a las mujeres las declare “incapaces jurídicas. Se quedó en el siglo XIX”.

Además, añadió que es una declaración “discriminatoria”. La diputada secretaria del Comité de Género de la Cámara de Diputados, Kary Mariscal, advirtió de que ese hecho abre la posibilidad de presentar una demanda contra la autoridad paceña. “En principio haremos una representación exigiendo que se retracte, que pida disculpas, pero también analizamos la posibilidad de iniciar una acción legal”.

La diputada Valeria Silva, del MAS, expresó que los dichos de Patzi son inaceptables.

“Es una muestra del desconocimiento de las causas estructurales de la violencia, sino una agresión a miles y miles de mujeres que son víctimas de violencia y de otras miles que desde distintos lugares de la sociedad luchan por acabar con este flagelo”.

En criterio de Silva, no solamente debe disculparse, “sino retractarse, y este sería un buen momento para que él pueda explicar qué hace en favor de los derechos de las mujeres y para combatir todo tipo de violencia”.

Un pronunciamiento del Comité Cívico Femenino de Santa Cruz manifiesta que espera que el gobernador asuma su error y se disculpe como corresponde.

Este medio estableció un contacto telefónico con la esposa del gobernador. La señora Terrazas dijo cuando se le preguntó sobre la declaración: “Disculpe, yo no sé qué dijo mi esposo, estoy en la oficina trabajando, no revisé nada. Cuando me entere lo comentaré”, y cuando el periodista insistía en el requerimiento colgó el teléfono.

Otra que evitó pronunciarse sobre el tema fue la candidata a la Vicepresidencia por MTS, Lucila Mendieta. Un asistente atendió su teléfono y dijo que estaba muy ocupada; no podía hablar.