Chi dice que Barriga tiene 'psicología de dueña de casa'; ella acusa atropello

"Ella tiene que aceptar que tiene otro hermano en su familia", pidió la mañana de este martes Chi Hyun Chung, boliviano de origen coreano que se presenta como el nuevo candidato a la Presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

El pastor evangélico considera que quien sería su compañera de fórmula, Paola Barriga, tiene "una psicología de dueña de la casa más o menos" y le pidió coordinación para que no exista una división "que no conviene".

La respuesta no se dejó esperar y la abogada, en contacto con EL DEBER, señaló que está indignada y calificó semejantes afirmaciones como un "atropello", enfatizando que aún no existe un reemplazo para Jaime Paz en la postulación.

"Realmente me sorprende, nosotros somos plenamente orgánicos, no puede ser que se atropelle así a las personas y se pretenda forzar una designación. Considero que debe haber coordinación, me llama la atención lo que dice, no se puede autonombrar", sostuvo.

La pasada semana se suspendió la presentación oficial de Hyun como postulante a la Presidencia, debido a la ausencia de la dirigencia nacional del PDC. Sin embargo, el coreano boliviano ratifica que esa posición le corresponde y que es necesario trabajar en la campaña.

"Yo la estimo mucho a la doctora Paola Barriga, es buena abogada, estuvo en investigación de muchos casos, excelente, la consideramos una excelente candidata. Ella tiene que ir conmigo, obviamente (...) Es una situación que tenemos que ir hablando, consensuando, las cosas pequeñas que entran en una división no le convienen a nadie", ratificó.

Mientras que Barriga anticipó que hasta mañana llegarán al PDC los perfiles de quienes puedan ocupar el espacio que dejó Paz Zamora y una vez revisada la documentación se someterá a una votación para definir, hasta el viernes, a su acompañante de fórmula.

