Carlos Mesa identifica a Santa Cruz como un modelo a seguir

Carlos Mesa solo se ve a sí mismo como el ganador de las elecciones 2019. Dice que ha construido un proyecto político para ser Gobierno, un Gobierno de ciudadanos. Como el gran entrevistador que fue, demuestra durante toda la entrevista que no se siente cómodo en el rol de entrevistado. Trata de acomodar las preguntas, a veces refutando su sentido y califica muchas de ellas de correctas o incorrectas. El candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana cuenta su relación con Santa Cruz, dice que escuchó sus pedidos. Habla de un futuro posextractivista, sin abandonar la explotación de los recursos naturales ni la expansión de la frontera agrícola.

_Usted ya estuvo en el Gobierno, ¿qué hace que quiera volver?

Es la disyuntiva en la que está el país, una disyuntiva muy clara entre la continuidad y el autoritarismo, y la opción democrática que nosotros creemos representar nítidamente, que plantea una frase que ya conoces: “Ya es demasiado”. Estamos hablando de que ya es demasiada inseguridad, ya es demasiada injusticia, ya es demasiada corrupción en la Policía, ya es demasiada ineficiencia en la atención de salud, ya es demasiado desempleo y ya es demasiado autoritarismo y control absoluto por una sola persona.

_ ¿Qué lo disuadió para aceptar esta candidatura? Había dicho que no iba a serlo, que quería criar a su nieto.

Precisamente esta realidad, la profundización de una línea de conducta del Gobierno y la evidencia de que yo representaba una opción en la que la sociedad creía de manera significativa. No fue una decisión fácil, pero fue una decisión clara y una vez tomada no tiene retorno, porque esta es una campaña electoral que tiene que ver con una decisión de Gobierno para los próximos cinco años.

_Sus voceros han dicho que la suya es la única opción para ganarle a Evo, ¿qué lo hace serlo?

Primero que tenemos claro un elemento fundamental, rompiendo cualquier línea demagógica: reconocemos que hay cosas positivas dentro del Gobierno, reconocemos que los bonos son positivos, que la lucha contra la discriminación y el racismo es positiva y creemos que la profundización de eso no tiene nada que ver con la aceptación de un conjunto de elementos que son parte de un proceso ya agotado. Segundo, porque tenemos un conjunto de propuestas de transformación, porque tenemos que cambiar nuestra mentalidad de lo que significa el desarrollo pensado en el crecimiento del PIB, de la explotación o sobreexplotación de los recursos naturales. Nosotros tenemos una propuesta clara: la construcción de una democracia del siglo XXI está basada en la premisa de no volver a la vieja política, pero sí construir un pluralismo y un sistema de partidos políticos y la lógica de decir que, si tú tienes un desarrollo sostenible, inteligente y con equidad, no estás hablando de una opción democrática más, sino de una opción del siglo XXI.

_Esta propuesta de no destruir todo lo que ha hecho el Gobierno del MAS ha sido llamada masismo light, ¿cómo lo ve?

Aquí hay una claridad de discurso que pretender ser distorsionada. Hay un proceso que uno tiene que reconocer, que comienza una etapa nueva después de la crisis 2003-2006, ese proceso es positivo. Desconocerlo sería un absurdo, sería un autismo. Dicho lo cual, suponer que cuando uno reconoce algo positivo está siendo parte de la continuidad es no entender el discurso claro. Cuando yo te digo hay demasiada injusticia, cuando te digo que hay que destruir esa justicia que está demasiado corrompida, que está basada en el militante partidario, en la corrupción, en la ineficiencia, no puede ser masismo light. Cuando tú dices aquí no hay oportunidades de trabajo en un Gobierno que lo que ha hecho es despilfarrar de manera sistemática las cosas, un Gobierno vinculado a la corrupción como pocas veces ha visto el país, un Gobierno vinculado al confort absoluto del poder, que nos está llevando a la dictadura política al estilo de Venezuela...

_Cuando usted fue Gobierno, ¿tuvo alianzas con Evo Morales?

Yo tuve reuniones con toda la oposición, algo que el presidente Morales no ha hecho, este Gobierno no se ha reunido una sola vez con los líderes de oposición.

_¿Pero tuvo una alianza de hecho con Evo Morales?

No, no hubo una alianza de hecho en absoluto. Cómo vas a tener una alianza con alguien que es parte de la desestabilización de tu propio Gobierno, no tiene ningún sentido. Recordemos: el cato, el referendo del gas, donde el MAS decía que ellos habían hecho una parte delas preguntas... No, eso no es verdad. Nosotros tuvimos negociaciones por una lógica fundamental: hicimos el referendo contra el conjunto de la oposición y contra el propio actual presidente, que planteó el sí a unas cuantas preguntas y el no a otras. Nosotros tuvimos elementos vinculados a la experiencia histórica, la coca cero en Chapare llevó al país a la catástrofe desde el punto de vista de estabilidad política. El concepto de asumir que tú tienes una realidad no quiere decir una alianza, quiere decir respuestas políticas a desafíos políticos.

_Usted propone medidas urgentes en su plan de Gobierno, ¿cuáles son?

El concepto de medidas urgentes tiene que ver con soluciones urgentes para la gente. El programa de Gobierno es un programa estructural de largo plazo, que tiene un conjunto de pilares del cual podríamos hablar en detalle, pero nosotros tenemos que encontrar soluciones específicas a problemas específicos, la lucha contra el cáncer nos parece a nosotros sistente. Podrá aceptarse o no pero no tiene nada que ver con la explicación sencilla de decir no tuvo el valor de... Pero esto no tiene que ver (con el presente), son elementos históricos distintos. El momento de hoy es de construcción democrática, en el que no hay posibilidad de retorno, es un compromiso firme y sólido de ir hasta el último minuto de la campaña y hasta el último día de Gobierno. De eso no me cabe la menor duda, porque eso es lo que la sociedad boliviana demanda.

_ El posextractivismo, ¿cómo se llegará a eso? El vicepresidente le dedicó una parte de su discurso del 6 de agosto a refutarlo.

El concepto del posextractivismo no quiere decir que hay una varita mágica que llegas al Gobierno y lo aplicas y terminas tu gestión y se acabó. Canadá, Australia y Noruega son países desarrollados que están trabajando para una transformación de carácter ambiental, pero siguen dependiendo de manera significativa de recursos naturales. La era del posextractivismo no quiere decir que cambias el parámetro, sino que caminas hacia esa transformación, que Europa está tratando de hacer, para eliminar la lógica demencial que nos está llevando hacia el cambio climático. En el caso de Bolivia tenemos que trabajar en dos dimensiones, la transformación real de nuestro patrón de consumo energético hacia energías limpias, lo que te libera el consumo tradicional de combustibles fósiles hacia la exportación y te genera la posibilidad de que la energía solar y la energía eólica vayan construyendo tu propio patrón de consumo. El segundo punto es el litio. Es el punto de partida que debemos marcar del extractivismo tradicional al posextractivismo. ¿Vamos a dejar de producir gas? No, vamos a ir a otro camino. Hay otros mecanismos, ¿por qué vamos a satanizar el servicio y el comercio? Vamos a darle una dinámica importante. ¿Es un país con potencialidad de turismo? Sí es. ¿Qué tiene que hacer el Estado y la empresa privada para asociarse en ese mecanismo, en los circuitos tradicionales adecuados? Es decir, es un camino progresivo que no es automático.

_Eso tomará una generación, tiene que ver con educación...

Eso es especulación. Cuando haces una comparación del pasado, del presente y el futuro, tienes que entender que hay unos elementos de transformación tecnológica que te ayudan a ir mucho más rápido y que no tienes que dar el salto de la economía basada en la industrialización pesada... por favor: la lectura marxista que el señor vicepresidente tiene anclada en su cabeza, y que lamentablemente lo tiene hundido intelectualmente, es un tema de él, no mío.

_¿Qué hacemos con Santa Cruz?, ¿se ampliará la frontera agrícola?

Santa Cruz representa el 30% del PIB, ha generado una dinámica económica que lo ha convertido en un polo fundamental desde el punto de vista económico, demográfico y social. Santa Cruz tiene hoy una infraestructura desde el punto de vista físico, de comunicaciones, desde el punto de vista de salud y académico que no es comparable con ningún otro punto del país. Santa Cruz se convierte en un modelo a seguir en términos de propuesta general. Santa Cruz lidera ese espacio y tiene que ser considerado como el líder de referencia de todo el país. Pero, primero, se plantea el falso dilema entre la ampliación de la frontera agrícola o desarrollo sostenible. Aquí lo primero que tienes que hacer es no cometer la locura de cinco millones de hectáreas o siete millones de hectáreas, como si la vocación solo fuera agrícola. Ahí se tienen que plantear dos cosas, hay que hacer una aplicación de frontera agrícola en una dimensión que combine con el crecimiento vertical de tu producción por hectárea. Eso tiene que establecer el reconocimiento tardío y vergonzante del Gobierno a lo que llaman las semillas genéticamente modificadas. Ahora bien, ¿cómo puedes hacer una mayor productividad por hectárea? En una asociación entre el Estado y el sistema privado. Cuando tú hablas de Santa Cruz agroindustrial, el gran empresario es una parte de la producción. También tienes al mediano y al pequeño productor. Puedes hacer una transferencia de tecnología.

_En nuestros estudios, usted tiene aún una alta resistencia acá, del 25%, imagino que es por las dificultades que tuvo durante su Gobierno.

Las cifras no son correctas, yo no sé de dónde te sacas esas cifras.

_CiesMori.

Nuestros sondeos de opinión no dan eso, pero no importa, no voy a discutir porcentajes. La sociedad cruceña lo sabe perfectamente, no hay una razón que justifica ese marbete de que yo tuviera alguna dificultad con Santa Cruz. Lo que vale aquí son las acciones, no voy a repetir el trabajo que hicimos por demanda de Santa Cruz. Fui un presidente que escuchó las demandas de Santa Cruz, traducidas en la decisión fundamental de la elección directa de prefectos y previamente en dos decretos vinculados a descentralización de salud y de la educación, que era algo que demandaba Santa Cruz. Mi compromiso con el tema autonómico está claro.

_Tengo la impresión de que su Gobierno comenzó en Santa Cruz.

No es una percepción, una cosa es un hecho objetivo y otra cosa es la explicación de ese hecho. Ese hecho objetivo que estuvo basado en la manipulación, en una campaña intencionada, en una campaña que tenía como objetivodesestabilizar a nuestro Gobierno y ponerlo contra la pared.

_¿Cuál era el interés de que eso pase?

La pregunta, si me lo permites, ¿estamos hablando del programa de Gobierno de Carlos Mesa de futuro o estamos hablando de la historia de Bolivia? No tengo problema en responder. Fue una tenaza de los dos sectores, de los sectores radicales de Santa Cruz y de los sectores radicales del occidente, se sumaron el hambre con las ganas de comer, no hay un responsable específico.

_Bueno, hay que saber de dónde vienen los candidatos, sobre todo si quieren volver al poder ¿Cree que la unidad se dará a través del pueblo, como dijo Samuel Doria Medina?

Ese es un elemento objetivo. Es la sociedad la que define el planteamiento de unidad. Los políticos pueden hacer un planteamiento y una propuesta y lograr un espacio determinado de acercamiento o no, no necesariamente por mezquindad. Siempre se piensa que en política si no llegaste a un acuerdo es porque no quisiste ceder por personalismo. Sin duda alguna, hay un voto útil. Esta es una elección histórica, uno repetiría que fue histórica la anterior y la anterior, pero aquí hay una propuesta que está poniendo en riesgo el modelo democrático.

_Pero siempre la oposición ha dicho eso...

Una cosa es el discurso electoral, que te plantea el día electoral como histórico, pero cuando tú haces una visión desde la historia, tú sabes que el discurso de 2005, el discurso de 2009, el discurso de 2014, tenía unas características distintas porque no interpretabas que el Gobierno iba a ir por el camino del autoritarismo y de la dictadura.

_Pero eso ya lo decía Manfred Reyes Villa: “Democracia y libertad”...

No, no, vuelvo sobre el punto, eso es el discurso electoral, pero aquí estamos intentando hacer un análisis histórico y es evidente que el autoritarismo está comprobado y que la línea de haber roto dos veces la Constitución no se había producido en 2009.

_Si uno mira las encuestas, uno se da cuenta de que una alianza entre Mesa y Demócratas lograba arrastrar casi todo el caudal opositor. ¿Qué fue lo que no cuajó en esas negociaciones?

Primero, esto no es aritmética, eso de que tú sumas el voto de uno y otro no es verdad.

_¿Entonces no sirve de nada que se baje Ortiz?

Es muy simple, tu razonamiento es incorrecto, no hay una aritmética en política. Los conceptos de pros y contras son elementos que cada una de las fuerzas estableció, cuáles eran las fuerzas unidas, en qué contextos y en qué características específicas. ¿Se podría lograr esaalianza con las características que eran imprescindibles? Lo fácil es utilizar electoralmente una acusación. Yo podría en este momento darte una explicación para decir que nosotros lo que planteamos era lo correcto y fue la mezquindad del otro lo que planteó lo contrario. No lo voy a hacer.

_Daba la impresión de que su razonamiento era que no quería repetir la experiencia de 2004, donde no tenía un control sobre la bancada, ¿fue así?

Esa misma dificultad tengo que resolverla en la alianza que ya tengo (FRI, Sol.Bo, Todos y plataformas). He partido de la premisa que, si no somos capaces de entender que CC es una respuesta estructural no de carácter electoral, para no cometer los errores que cometió la oposición en el pasado, estamos equivocados.

_En caso de que pierda, ¿hay una vida después del 20 de octubre para Comunidad Ciudadana?

Tú sabes perfectamente que un candidato que va a ganar la elección no te va a responder sobre perder la elección.

_Pero jugarse al todo o nada no le ha resultado a la oposición.

Ningún opositor que forme parte de la estructura del pasado. Estamos hablando de algo que todavía no ha ocurrido, por lo tanto es una especulación.

_No, estamos tratando de hacer un análisis histórico.

Tu razonamiento es correcto, es una lección que tenemos que aprender: tú tienes que construir un proyecto político que no puede terminar al día siguiente de la elección ni al día siguiente de tu posesión. Si tu proyecto no es 2020-2025, tu proyecto está equivocado.

_Otra de las rémoras de esta campaña es si aceptó o no un pago de Goni para ser su vicepresidente y si recibió recursos de gastos reservados.

No, para mí no es un tema álgido en absoluto. Yo no voy a explicar nada que tenga ver con una guerra sucia. Resulta que hemos llegado a un punto en el que el Gobierno, el señor Ortiz y el gonismo colocan a una persona nefasta, como el yerno de Gonzalo Sánchez de Lozada, como punta de lanza de un conjunto de acusaciones y resulta que mágicamente los medios de comunicación le dan más tiempo que a una estrella de rock.

_Si no es culpable de eso, podría explicar como lo hizo en el caso Medina, ¿por qué no lo hace?

La razón es muy simple: jugar el tema de la guerra sucia es algo que no voy a hacer, cuando haya una acusación específica hablamos. ¿Por qué tengo que dar yo explicaciones, por qué no las tiene que dar el señor que establece la guerra sucia? No voy a frenar mi campaña ni ceder a la guerra sucia en ningún contexto.

_Pero si establece acciones judiciales.

Perdón, yo no estoy estableciendo nada.

_Como CC sí lo hizo. Su abogado fue a presentar una denuncia.

Cuando decía que no era yo es porque Comunidad Ciudadana no es una persona individual. Se establece un juicio porque se trata de la manipulación de pruebas obtenidas ilegalmente, de pruebas que son nulas de pleno derecho.

_Un paralelismo que le hacen con Evo Morales de tener un círculo muy cerrado. Los que lo quieren menos dicen que es prácticamente su promoción.

¿Sí? Me gustaría que vaya a ver la lista de mi promoción para ver si hay alguna persona de mi círculo directo. Lo he vivido ya como presidente.

_¿Es inherente al poder?

Se decía del presidente Siles Zuazo, del presidente Paz Estenssoro, se decía de todos los presidentes. Lo que pasa es que hay una cosa que se llama estrategia, que es muy difícil de explicar a la sociedad y sobre todo al círculo más próximo, a los periodistas, a los líderes políticos, a los columnistas. Dicen: “Le doy un consejo, pero no escucha”. Claro que escucho. Lo fundamental es que estás escuchando a la gente. La base amplísima de la sociedad no siempre está representada por un núcleo de poder.

_Le han criticado mucho su estrategia electoral. Hay gente que dice ¿cuándo va a comenzar la campaña?

Lo que a mí me importa no es lo que diga la gente que escribe en un periódico. Yo sé lo que he hecho, yo sé lo que estoy haciendo, sé que he dado vueltas en el país, y he recibido a la gente y la he escuchado. No es que me estoy jactando de hacerlo perfecto. Yo estoy haciendo lo que creo que hay que hacer para ganar esta elección y tengo que responder a las demandas de la gente.