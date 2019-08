Candidatura de Chi causa una turbulencia en el PDC

La postulación de Chi Hyung Chung como candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) genera turbulencia interna. La candidata a la vicepresidencia, Paola Barriga, lo desconoció. El jefe del partido, Luis Ayllón, se enfermó y suspendió la presentación en La Paz.

El médico, coreano de nacimiento, admitió que fue procesado por negligencia médica, aunque dijo que por “un malentendido” y, por si fuera poco, la Constitución Política del Estado no impide que participe en las elecciones como postulante nacionalizado boliviano, pero sí lo prohíbe si es que no renunció a su pastorado en una iglesia presbiteriana tres meses antes de las elecciones generales del 20 de octubre.

Reynaldo Villanueva, secretario general del PDC anunció a los medios que el presidente del partido, Luis Ayllón se enfermó y por eso se suspendía la presentación. La versión de la candidata a la vicepresidencia, Paola Barriga, fue opuesta.

“Recién se va a definir (al candidato), yo no entiendo de dónde salió esa información. No (teníamos conocimiento), ayer estábamos reunidos en Cochabamba. No se puede dar una circunstancia así.

Entendemos que es el grupo de Chi que ha generado esta información, yo creo, para presionar un poco al Comité Nacional para que sea el elegido”, declaró a ANF. Cuando Villanueva junto a otros dirigentes se retiraban, Chi Hyung llegó. “Ella (Barriga) se va a presentar oficialmente.

El lunes o el martes vamos hacer la presentación en Santa Cruz”, indicó. Ante los medios, surgió un tema incómodo para el galeno. En junio de 2016 la jueza Eneas Gentile le concedió medidas sustitutivas y el pago de una fianza de Bs 35.000, por el supuesto delito de lesiones graves y leves tras dejar una gasa en el estómago de una paciente el 19 de enero durante una operación de vesícula.

La respuesta del ahora político fue corta: “Ha sido resuelto el caso, hemos colaborado y hemos llegado a un entendimiento; hubo un malentendido de la familia (de la paciente)”. Advirtió que tiene sus documentos, como la libreta militar, en orden para candidatear. Llegó al país cuando tenía 12 años y me nacionalicé hace unos 15 a 20 años”, afirmó el coreano de nacimiento que reside en el país hace unos 38 años.

El analista y abogado Iván Lima aseguró que la Constitución no le impide ser candidato por nacer en Corea. Sin embargo, alertó que al ser pastor y jefe mundial de la Iglesia Presbiteriana, la misma CPE sí se lo impide, porque “el artículo 238 indica que no podrán acceder a cargos públicos los ministros de cualquier culto religioso que no hayan renunciado al menos tres meses antes al día de la elección”.

El vocal del TSE Antonio Costas dijo que no se presentó la sustitución oficialmente de Jaime Paz, y cuando el PDC lo haga, la sala plena del Órgano Electoral analizará el caso y se pronunciará.