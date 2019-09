Ayo dice que Ortiz le ofreció dinero para que ataque a Mesa; BDN lo niega

El exvocero de Comunidad Ciudadana, Diego Ayo, dijo este jueves en un programa radial que el candidato a la presidencia por Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, le ofreció contratarlo para atacar a Carlos Mesa para que Evo Morales se quede en el poder hasta el 2025.

"Oscar Ortiz me quería contratar con muy buena plata (...). Las condiciones eran simples, que Evo Morales se quede hasta 2025, punto. Que, sí iba a haber guerra contra Carlos Mesa, esos eran los temas centrales", declaró Ayo en el programa Barricada en radio Deseo.

Manifestó que por una cuestión de valores no aceptó la propuesta de Ortiz, y optó por defender la democracia, ante la única posibilidad de que un candidato de oposición gane las elecciones.

Reconoció que su breve paso por la política, en solo dos meses, se constituyó en el mayor "fracaso" de su historia personal, porque "he quedado pésimo con Samuel Doria Medina, me he distanciado de Carlos Mesa y Oscar Ortiz me odia".

La respuesta de BDN

El jefe de campaña de la alianza Bolivia Dijo No, Vladimir Peña, respondió a las palabras de Ayo y reconoció que hubo un acercamiento para que apoye la campaña de Óscar Ortiz, pero negó que se lo haya buscado para atacar a Carlos Mesa.

“Nunca le planteamos atacar a una persona en particular, creo que ahí alguien se equivoca. Propusimos atacar la corrupción venga de donde venga, la de Morales, la de Mesa, de quien fuera. Días más tarde, el señor Ayo nos dijo que prefería quedarse con Mesa”, dijo Peña en declaraciones a EL DEBER.

Por su parte, la candidata por CC Paola Cortés también reaccionó a las declaraciones de Ayo, "El politólogo @diegoayosaucedo reveló en @RADIODESEOfm q @OscarOrtizA le propuso contratarlo para atacar a @carlosdmesag con el fin de q el candidato inconstitucional @evoespueblo se quede hasta el 2025. Con lo cual se reconfirma el acuerdo entre el MAS y BDN", manifestó.