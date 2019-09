Víctima de presunto abuso sexual ve protección judicial a Urquizu

Entre llantos, la mujer que denunció por abuso sexual al gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, lamentó que la Fiscalía hubiera rechazado la acusación en contra de la primera autoridad del departamento, que fue filmado cuando le tocaba los glúteos, y anunció que impugnará la decisión asumida por la justicia.

Paralelamente, miembros de la bancada de UD adelantaron, por separado, que solicitarán una investigación en contra del fiscal y de la jueza que atendieron el caso porque, supuestamente, favorecieron a la autoridad chuquisaqueña que es militante del MAS.

M.Ch., la denunciante, salió del anonimato en el que se mantuvo hasta ahora y brindó una conferencia de prensa junto a su abogado Elvis Ovando, en la que manifestó su indignación por el rechazo de su denuncia y lamentó la negativa de la Fiscalía de continuar con la investigación del hecho. Asimismo, pidió a las autoridades del Ministerio Público asumir una decisión en base a las pruebas del vídeo y los testimonios de las personas que fueron convocadas a declarar.

La victima anunció que impugnará la determinación judicial, aunque dijo no tener la garantía de que su denuncia prospere, porque cree que la Fiscalía “protege” al gobernador.

Con lágrimas en los ojos, indicó que desde la difusión del vídeo, en junio de este año, varios funcionarios del municipio y de la Gobernación se apersonaron a su puesto de venta con el objeto de amedrentarle y ofrecerle un nuevo puesto en el mercado.

“Querían comprarme con un puesto de venta, me llamaban por celular pero no accedí porque la dignidad de una mujer no se compra ni se vende”, aseguró.

La mujer señaló que funcionarios del gobernador fueron a declarar a la Fiscalía y los testigos de cargo. “A los del gobernador si les creen, a mis testigos no les tomaron en cuenta. ¿Qué pruebas más quieren? si ya se ha presentado todo”, reclamó la mujer.

“El viernes se presentó una resolución de rechazo respecto al proceso seguido en contra del gobernador por la presunta comisión del delito de abuso sexual, la cual debe ser notificada a la víctima”, informó la jueza del caso, Odalys Serrano.

Críticas

La diputada Lourdes Millares, UD, manifestó su pleno respaldo a la víctima y dijo que el rechazo a su denuncia “es la muestra de que hay una suerte de protección en favor de autoridades que pertenecen al MAS”.

“Esta resolución de rechazo responde a la lógica de creer que el cuerpo de las mujeres puede ser tocado y manoseado por cualquiera, sin que la justicia haga algo para evitarlo y, menos, sancionarlo”, aseveró la diputada.

El diputado Rafael Quispe, también de UD, anunció que procesará al fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava, por los delitos de encubrimiento e incumplimiento de deberes.

“Esto puede sentar jurisprudencia, lo que significa que se puede legalizar la metida de mano. El Gobierno maneja la justicia para proteger a los pegamujeres”, expresó el parlamentario. En la misma línea, el diputado Wilson Santamaría lamentó la determinación del Ministerio Público.

“La justicia una vez más falla a favor del abusador y deja en indefensión al pueblo, al parecer para la justicia cuando se es gobernador es permitido meter manos, este es un precedente que permitirá más violencia contra las mujeres”

La abogada y activista por los derechos de las mujeres Grethel Ruiz pidió al fiscal departamental que revoque el rechazo y prosiga con el caso. “Estamos indignadas, con esta resolución de rechazo que está encubriendo un delito del que todos hemos sido testigos, cualquiera que vea el video, puede ver que Urquizu incurrió en abuso sexual y no puede ser que el Estado en lugar de sancionar estos hechos, los encubra”, explicó.