“Una encuesta más o una menos no debe ser problema en democracia”

El embajador de la Unión Europea (UE) en Bolivia, León de la Torre, posee una importante trayectoria diplomática. Fungió como representante del organismo internacional en los países de Bélgica, China, Chile, Ecuador y Nicaragua. Además, desempeñó funciones de jefe de Gabinete de la Presidencia del Tribunal Constitucional en España. León de la Torre ejercerá como embajador en el país durante tres años.

¿Cuál es la participación de la Unión Europea en el proceso electoral que actualmente vive el país?

Bueno, la Unión Europea y Bolivia son socios de larga data y también apoyamos en su fortalecimiento institucional. Tenemos una cooperación estrecha con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y desde hace bastante tiempo hemos apoyado sus esfuerzos por depurar el padrón electoral y por capacitar a algunos de sus miembros técnicos, y seguiremos trabajando con el TSE. Creo que nuestra relación es muy franca, práctica y directa, tenemos reuniones periódicas y creo que el TSE en los últimos meses ha acelerado su trabajo y estoy seguro de que va poder realizar su función en el próximo proceso electoral de manera satisfactoria.

No solo estamos apoyando el TSE, sino que también hemos atendido una invitación del TSE de participar con una misión de expertos electorales que llegaran en los próximos días, que van a estar acompañando el proceso electoral y, si se diera el caso, se harán las recomendaciones que correspondan.

¿Qué opina sobre la restricción de la publicación y difusión de la encuesta de preferencia electoral realizada por la Fundación Jubileo y las universidades?

Entiendo de que la universidad (UMSA) sí había tenido comunicación con el TSE y que había presentado su solicitud para acompañar y monitorear el proceso electoral, ya no conozco el detalle sobre la legislación en cuanto a las encuestas que se puedan publicar o no. He visto la encuesta que no fue publicada y es una más de las que casi a diario se publican, por lo tanto creo que en realidad las encuestas son un aporte de información para el electorado en una democracia, y sin conocer el detalle de la legislación, vuelvo a reiterar, no creo que una encuesta más o una menos deba ser problema en una democracia.

Precisamente la variedad y la riqueza de las encuestas que se están publicando por distintos medios, las encuestas en sí mismas son un aporte de fortalecimiento a la democracia, porque con sus márgenes de errores por supuesto, son una foto instantánea. Creo que las encuestas enriquecen el panorama político y democrático.

El TSE hizo conocer que hay más de 16.000 cédulas de identidad duplicadas y personas fallecidas que figuran en el actual padrón electoral, lo que ha generado susceptibilidades. ¿Qué opina al respecto?

Yo creo que el TSE está haciendo muy bien su labor porque está depurando el padrón electoral, está descubriendo duplicidades y el registro de personas ya fallecidas. En esto la UE y otras instancias hemos apoyado al TSE, creemos que ha hecho una labor importante porque un padrón que corresponda a la realidad es un elemento más de confianza del Órgano Electoral y creo que ahí se está haciendo una labor eficaz.

¿La UE se constituye en una garantía para los bolivianos para evitar la manipulación de datos en el proceso electoral o fraude?

La principal garantía son las instituciones, las propias instituciones bolivianas; nosotros, simplemente estamos aquí como un apoyo, invitados por las autoridades bolivianas y en cuanto a los resultados electorales, bueno los únicos válidos, obviamente, serán los del 20 de octubre.

El domingo está llegando la misión de expertos electorales. Tendremos una primera reunión con autoridades del Gobierno y luego habrá reuniones con los vocales del TSE con otras instancias del Estado boliviano y con organizaciones de la sociedad civil, con partidos políticos. Se desplegarán por todo el territorio nacional y creo que, juntamente, con otras misiones de acompañamiento y observación al proceso electoral harán un trabajo que espero sea en beneficio de la democracia boliviana.