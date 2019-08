Tres de los 18 diputados repostulados figuran entre los que menos asisten

La diputada Jimena Costa, disidente de UD, publicó un boletín de fiscalización denominado “Radiografía de la Cámara de Diputados”, que en uno de sus datos menciona que de los 18 diputados que postulan a la reelección en octubre, solo dos tuvieron participación activa en el debate y dos registran menos del 60% de asistencia a las sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El diputado Tomas Monasterio, de UD, que postula a la primera senaduría por la alianza Bolivia Dice No (BDN), tiene un porcentaje de asistencia del 45%, con 51 asistencias de 113 sesiones realizadas. Ha solicitado 57 licencias y cuatro bajas médicas.

Monasterio explicó que usó las cuatro licencias mensuales que permite la ley para desempeñar trabajo territorial en la circunscripción en la que fue elegido en 2014. “La diputada Costa, confunde su rol de fiscalización y el de portera de la Cámara de Diputados”, protestó Monasterio.

El diputado suplente de UD Gustavo Serrano, que postula a diputado titular por la alianza roja, asistió solo a 16 de 33 sesiones; además, acumula 16 bajas médicas, una falta y registra un promedio de asistencia del 48%.

La diputada Eliane Capobianco de UD, que figura como primera candidata plurinominal de Bolivia Dice No, presenta 38 licencias y ocho bajas médicas, con un promedio de asistencia del 59%. Capobianco sostuvo que el reglamento de la ALP permite la solicitud de licencias y que todas están debidamente respaldadas. Atribuyó sus bajas médicas a un padecimiento de cáncer que sufrió hace seis años.

“La diputada Costa falta a la verdad, está molesta porque no puede realizar viajes con el dinero de los bolivianos desde que cambió la presidencia de la Cámara de Diputados ”, señaló Capobianco.

En respuesta, Jimena Costa aseguró que es obligación de todos los asambleístas rendir cuentas de sus funciones ante los ciudadanos, porque son remunerados con recursos públicos.

Costa cuestionó la frecuencia con la que los diputados no asisten por baja médica y sugiere que sea un requisito para postular a un curul estar saludable, porque “la baja médica como que ya es un abuso”.

La también politóloga dijo que “llama la atención cómo uno de los diputados más ausentes sea tomado en cuenta como candidato para primer senador, y que un suplente con menos de la mitad de asistencia sea postulado a titular” reclamó.

“Varios de los chachones están molestos, lo que no me preocupa, porque yo no hice el informe para complacer a ningún político, sino para informar a la ciudadanía” concluyó la diputada Costa.