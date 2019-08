TED atendió 52 reclamos de votantes inhabilitados

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz atendió ayer 52 reclamos de ciudadanos que fueron inhabilitados para votar en los próximos comicios por haber incumplido sus funciones como jurados de mesa en las elecciones judiciales de 2017. También revisó dos casos por otros motivos, informó la presidenta del TED, Sandra Kettels.

Mientras que el Servicio de Registro Cívico atendió los reclamos de las personas que tuvieron inconsistencias en su registro, suspensión de nacionalidad, posible doble identidad y suplantación de identidad.

El TED instaló seis puntos de atención en el auditorio del edificio quemado y tres líneas telefó- nicas para atender los reclamos de los 12.632 ciudadanos inhabilitados en el departamento. Los reclamos serán recibidos del 29 de agosto al 6 de septiembre.

Desde primeras horas de la mañana los ciudadanos inhabilitados acudieron a pedir información y a regularizar su situación para participar en las elecciones del 20 de octubre.

Francisco Durán, uno de los ciudadanos afectados, dijo que desconocía su designación como jurado electoral en 2017 y pidió a las autoridades la disminución del monto de la multa que deberá pagar (Bs 800) a fin de ejercer su derecho al voto en el proceso electoral de octubre.

“Yo no sabía de mi nombramiento como jurado, no me notificaron; la situación económica es difícil, gasto mucho en mis problemas de salud y esta multa es un gasto que no tenía previsto y, en caso de que no rebajen, lamentablemente no podré cancelar”, declaró el ciudadano.

La normativa electoral establece que los ciudadanos que fueron nombrados como jurados electorales y no cumplieron con su labor deberán pagar una multa equivalente al 40% del salario mínimo nacional, Bs 800.

El martes, en una reunión jurídica nacional, los vocales del TED cruceño sugirieron a los vocales del Tribunal Supremo Electoral que consideraran la reducción del monto de la multa, con el objeto de que pueda participar la mayor cantidad de personas en el proceso electoral. La solicitud de los vocales del TED cruceño aún está en análisis y será anunciada en los próximos días, por lo que los jurados ‘faltones’ deberán esperar la decisión del TSE sobre el monto de la multa que deberán pagar para habilitarse y participar de los comicios nacionales.

La ciudadanos podrán consultar si están o no inhabilitados en la aplicación o página web del Órgano Plurinacional Electoral, Yo Participo; a través de las líneas telefónicas 333-6060, 330-6067 y 330-6068; y en las plataformas digitales de EL DEBER. Se prevé que para los comicios generales del 20 de octubre se requerirá la participación de 51.000 jurados, que serán sorteados el próximo 20 de septiembre. Kettels pidió más compromiso y responsabilidad a los ciudadanos que serán designados jurados, ya que su función es determinante para el cuidado del voto. “Ser jurado electoral es un compromiso de honor, porque desde sus mesas de sufragio garantizarán la transparencia del proceso”, aseveró.