Samuel dice que su mayor apoyo a Mesa será en el control de votos

El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, resaltó ayer que en esta elección hay que votar por el que pueda hacerle frente a Evo Morales y recuperar la democracia, sustentando su respaldo a Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana. Además, dijo en Usted Elige de EL DEBER Radio que su mayor aporte estará en el control del voto por la "experiencia y estructura" con la que cuenta su partido político en todo el país.

El líder de UN insistió en que su mayor aporte puede verse reflejado el día de la elección. "Nuestra contribución puede ser en el control electoral, porque tenemos gente con experiencia", remarcó.

Recordó que desarrollar todo el plan y la logística el día de los comicios es muy costoso porque “hay que capacitar a mucha gente, trasladarlos, alimentarlos, lo que demanda un presupuesto significativo”.

Comunidad Ciudadana

El candidato a vicepresidente por Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, dijo que el cuidado del voto es una de las principales actividades que se deben cumplir el día del sufragio, porque los comicios están bajo control del Tribunal Electoral, que, según él, está al servicio del oficialismo.

"Todos los bolivianos tenemos que trabajar en eso, sin ninguna exclusión; mientras más seamos los que nos articulemos para eso, será mucho mejor. No solo será el aporte de Samuel Doria Medina, sino de todas las organizaciones sociales y personas que quieran sumarse. Esto también lo vamos a coordinar con el Comité Cívico, con el Conade y con las otras organizaciones, nos toca articular los esfuerzos para que el voto sea defendido", enfatizó Pedraza.

Bolivia Dice No lo cuestiona

El candidato presidencial por Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, desconfía del apoyo de UN a Comunidad Ciudadana. "Samuel Doria Medina será más peso para un barco que se está hundiendo", dijo.

Complementó que "todos conocemos a Samuel. Es una persona muy calculadora, que no regala nada y si se está subiendo a ese barco, cuando otros saltan, es porque está yendo a buscar lo que queda para utilizarlo en las próximas elecciones”, señaló Ortiz.

Por su lado, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, afirmó que es peligroso que Doria Medina apoye la candidatura presidencial de Carlos Mesa.

“La pregunta es en qué consiste la alianza y por qué Doria Medina pide a sus militantes que voten por una candidatura en la que no cree, por un programa de gobierno que no le gusta y una visión de país que no comparte”, cuestionó el ministro Canelas.

Explicó que este tipo de acciones y decisiones demuestra un desorden en la oposición.