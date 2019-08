Ruth Nina cree que fue víctima de un atentado: 'No es casual que yo haya recibido tantas amenazas'

La dirigencia de Pan-Bol compartió un video de su candidata a presidenta, Ruth Nina, quien desde su lecho de enferma, pide a su militancia no claudicar y seguir en el objetivo que tienen dentro de su campaña que es llegar a la presidencia del país.

Nina se recupera de las lesiones producidas tras un accidente de tránsito ocurrido el pasado jueves en el sector Achica Arriva, en la carretera La Paz - Oruro, infortunio en el que dos personas han perdido la vida y otras tres (incluida la candidata) continúan en terapita intensiva en el Centro de Traumatología en la sede de Gobierno.

Ella agradeció a quienes han manifestado preocupación por su estado de salud y envió también condolencias a la familia de los fallecidos. Al mismo tiempo, pidió al Ministerio de Gobierno y a la Policía realizar una investigación por lo que ella considera que lo ocurrido fue un atentado contra su vida y no un accidente de tránsito.

"No es casual que haya ocurrido. He recibido antes amenazas por lo que pido que se investigue", señaló Nina que lanzó un cuestionamiento a quienes supuestamente están detrás de este hecho y les dijo ¿cuál es el miedo a esta mujer del pueblo que el único arma que tiene es llegar al último rincón de Bolivia para dar voz a los que no tienen voz".

Dentro del informe médico que se dio, Nina presenta un traumatismo encéfalo craneal, lesión tipo Scalp en el parietal izquierdo, herida compleja en el antebrazo derecho y fractura clavícula izquierda.