Opositores critican el nombramiento del nuevo director del Sereci cruceño

El cambio de dirección en el Servicio de Registro Cívico (Sereci) cruceño, a 36 días de la realización de las elecciones generales del 20 de octubre, generó dudas y cuestionamientos por parte de algunos de los partidos políticos.

Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa; Bolivia Dice No, de Óscar Ortiz, y Unidad Cívica Solidaridad atribuyeron el cambio a una intencionalidad política en favor del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El abogado Josep Pinaya es la nueva autoridad regional del Sereci y afirma no tener militancia política. Ayer inició sus funciones. Durante los últimos cinco años ejerció Derecho y entre 2011 y 2014 asumió diversas funciones en el Sereci en el departamento de Cochabamba.

El candidato a la Vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, cuestionó el nombramiento, porque considera que hay una intencionalidad polí- tica del MAS detrás de los cambios de funcionarios jerárquicos en la estructura del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

“Este reciente nombramiento, demuestra que el MAS sigue manipulando las instituciones y para ello necesita que dentro de ellas esté gente del MAS, e incluso recurren a traer personas de otros departamentos, una institución tan importante como es el Sereci está siendo utilizada para que el MAS ejerza un mayor control político en el proceso electoral, para beneficiar al partido en función de Gobierno”.

Para Pedraza, “lo ideal sería que cada autoridad conozca su entorno y el medio donde va a desempeñar funciones”, dijo al referirse a la procedencia de Pinaya.

En la misma línea, el ejecutivo nacional de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Johnny Fernández, aseguró que “el MAS está manipulando no solo el TSE, sino todas las instituciones estatales y nosotros estamos indefensos, no tenemos garantías de que este proceso electoral se lleve de manera transparente, es triste ver que el oficialismo está haciendo lo que le da la gana. Este nuevo nombramiento me huele mal, a mí no me sacan de la cabeza que hay una intencionalidad del oficialismo detrás de este cambio”, expresó Fernández.

Por su parte, el jefe nacional de campaña de la alianza Bolivia Dice No, Vladimir Peña, afirmó que el reciente nombramiento muestra que “la inestabilidad está reinando las instituciones públicas que dependen del Gobierno, que está relacionado con la falta de transparencia con la que se está manejando el proceso electoral, varios funcionarios del TSE han sido relegados”, dijo.

Peña aclaró que no cuestiona la procedencia de Pinaya, más allá de donde sea la persona, el tema de los cambios es la inestabilidad que generan, crean mayor susceptibilidad y descrédito al ya cuestionado TSE que no hizo respetar los votos del 21-F, habilitando a un candidato ilegal”, reclamó

Reacciones

El vicepresidente del TED de Santa Cruz, Eulogio Núñez, aclaró que la potestad de remoción y nombramiento de personal del Sereci es de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral.

Al ser consultado si el cambio de dirección del Sereci en pleno proceso electoral puede causar inestabilidad, Núñez aclaró que la institución no intervendrá en el proceso electoral.

“El Sereci entregó recientemente el padrón electoral, el día 11 de septiembre, y esa era la única tarea en la que participa el Sereci dentro del proceso eleccionario. Actualmente, el empadronamiento regular se continúa realizando, pero hay que tomar en cuenta que las personas que se registraron posteriormente al empadronamiento masivo no podrán participar de las elecciones de octubre”, explicó.

Pinaya respondió los cuestionamientos indicando que “más allá de la procedencia, cualquier persona boliviana puede desempeñar cualquier cargo en cualquier ciudad del país”.

“Vengo con la mayor predisposición de trabajar por la institución y de brindar una atención eficaz a la población, con calidad y calidez”, puntualizó Pinaya apuntó que comenzó trabajando en el Sereci de Cochabamba como consultor en línea, luego como administrativo, y técnico de control legal. “Trabajé en diferentes áreas, también colaboré en direcciones regionales de Quillacollo y Punata, por lo que tengo experiencia en el área, y desempe- ñaré mis funciones con la mayor responsabilidad posible”. Janeth Sevilla fungió como directora interina entre el 12 de marzo y el 11 de septiembre.