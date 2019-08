Los cívicos buscan respaldo en los sectores para hacer cumplir el paro nacional

Los cívicos se mueven en busca de respaldo en los diferentes sectores para mostrar fuerza en el paro nacional convocado para el miércoles 21. En los departamentos del eje central, además de Tarija, se anticipa la aplicación de la medida, mientras que en otras regiones las plataformas ciudadanas y activistas sentarán presencia, adelantaron los dirigentes.

En el caso cruceño, este será el quinto paro en defensa del voto del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando el 51,34% de los electores votó por el No a la reforma constitucional que posibilite una nueva reelección de Evo Morales y de Álvaro García Linera. La decisión popular fue revertida por la Sentencia Constitucional 0084-2017, que posibilitó la repostulación del binomio oficialista. El fallo fue reconocido por los vocales del Tribunal Supremo Electoral.

Santa Cruz acató tres paros el año pasado (12 de enero, 21 de febrero y 6 de diciembre). Y el último se realizó el 9 de julio.

Para el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, los cruceños mostrarán nuevamente la contundencia en la medida. Hizo un llamado para que la ciudadanía salga a hacer respetar los resultados del 21-F y la Constitución. Resaltó que los 24 sectores que conforman la institución cívica ratificaron su respaldo a la medida, al igual que las provincias. “Este 21 (de agosto), Bolivia entera irá al paro y todos los bolivianos tenemos la obligación de hacer respetar nuestro voto”, manifestó.

Camacho adelantó que el mismo día del paro habrá una concentración en el Cristo, a las 17:00, para definir la próxima medida que seguirá Santa Cruz, a partir del 10 de octubre. También hizo conocer su sospecha de un posible plan del Gobierno para suspender las elecciones convocadas para el 20 de octubre. En su criterio, pretende un “autogolpe”, justificando en que están las movilizaciones cívicas.

Los cívicos de Beni y Pando adelantaron que no son parte de esta movilización, a lo que Camacho responde que en esas regiones están coordinando con universitarios y algunas plataformas de activistas.

En Oruro tampoco se ha podido organizar la medida porque la dirigencia no está organizada en este momento, incluso un grupo intentó llamar una asamblea de la orureñidad, pero ahora las plataformas ciudadanas trabajan para hacer cumplir la medida.

En Chuquisaca hay posiciones encontradas. Cinco de los siete miembros del Comité Cívico señalan que se acatará el paro, pero dos de ellos, incluido el presidente Rodrigo Echalar, no respaldan la decisión, por eso el tema todavía está en análisis.

El caso potosino tiene un carácter especial, porque ellos respaldan la movilización del 21-F, pero anticiparon que no serán parte porque recientemente cumplieron un paro de 72 horas en demanda de mayores regalías por la explotación de litio del Salar de Uyuni. Sin embargo, se estarían plegando a la medida desde el 10 de octubre, explicó el presidente del Comité Cívico Potosinista, Marcos Pumari.

En las otras regiones

Antonio Alarcón, presidente cívico de La Paz, se mantiene en constante reunión de planificación con diferentes sectores y con el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

La Asamblea de la Paceñidad convocó una marcha para mañana (martes 20) en defensa del municipio y, para el miércoles 21, decidió sumarse al paro cívico en defensa de la democracia y por el resultado del 21F. Alarcón dijo que están programado casi 50 puntos de bloqueo en lugares estratégicos de la ciudad.

El cívico paceño reconoce que requiere mucho esfuerzo hacer cumplir el paro en esta ciudad, porque los pone en desventaja el hecho de que la mayoría de los empleados públicos están allí. “Están obligados a ir a trabajar y, además, de la creación de una red enorme de teleférico”, dijo.

En las provincias paceñas no hay mucha motivación, porque tienen respaldo el gobernador Félix Patzi.

Alarcón cree que la movilización de este miércoles dará la pauta para ver la huelga indefinida que se ha planteado desde el 10 de octubre.

En Cochabamba, Juan Flores también manifestó que su agenda está copada en la coordinación de sectores universitarios, profesionales, con el transporte, club del libro, porque son 117 instituciones las que forman parte de esta entidad cívica, indicó. Pero también hay otras que participan activamente, aunque no son afiliadas.

En este departamento optaron por incluir en su demanda un nuevo Código Tributario para el país, porque se unieron con los gremiales. También decidieron respaldar la movilización de los médicos.

Los cochabambinos prevén hacer el plantón automovilístico para que todas las personas saquen sus vehículos a sus puertas (trufis, camiones, colectivos, camionetas, y otros). Aunque el MAS tiene su bastión en la zona de Chapare, coordinan para establecer bloqueos en Entre Ríos y Shinahota.

El movimiento cívico de Tarija acatará el paro con 20 puntos de bloqueos, especialmente de las carreteras con el interior de este departamento y del país.

Carlos Dávila, presidente del Comité pro Intereses, dijo que la decisión de respaldar la medida fue acordada en una reunión de instituciones. “Hemos visitado las provincias y explicado las razones del paro, se va acatar la medida desde las cero horas para que Tarija y otras ciudades intermedias amanezcan bloqueadas”.

En el caso de Beni, el líder cívico Guillermo Tineo indicó que no acatarán el paro porque no fueron invitados a participar de las reuniones de los cívicos. “Beni es autónomo y no reconocemos ninguna dirección nacional, los comités son departamentales”, cuestionó. Dijo que en Beni hay 19 municipios y cada uno tiene un presidente cívico autónomo.

En Pando también están por el mismo camino. El presidente cívico, Fernando Fernández, tampoco fue parte de la asamblea de cívicos con las organizaciones, pero de igual manera planteó el tema del paro en reunión. “Determinaron no hacer paro en Cobija”, resaltó.

Fernández también cuestiona que de forma arbitraria hablan en representación de los cívicos de todo el país, siendo que cada institución cívica es autónoma y toma sus propias decisiones. “No queremos que hablen a nombre de Pando, cuando este departamento nunca ha acatado un paro”.

Apuntan a los vocales

Los cívicos piden la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral por la habilitación del binomio oficialista. El cívico paceño reiteró que ya no se tiene confianza en los vocales porque actúan de forma parcializada al Gobierno con la esperanza de recibir alguna recompensa, como ha sucedido con tribunos que avalaron la reelección.

Flores convocó a los líderes políticos de oposición a que inviten a su militancia a sumarse al paro. “Tenemos que sincerar la política, no está muy bien que los candidatos primero se muerdan entre ellos y no defienden la democracia, ya basta de ser hipócritas”, cuestionó.

Por el contrario, el dirigente cívico beniano, dijo que no se meten en ninguna cuestión partidaria, por eso no se meten a criticar las actuaciones de los vocales, ni nada porque solo están enfocados en “seguir procurando el civismo y desarrollo de nuestra región”. El dirigente de Pando coincide con su par beniano. “Hay que respetar, la ley es la ley”, respaldó a los vocales.

Los incendios

“En este momento lo importante son los seres humanos y los recursos naturales. Aquí no hay una pulseada política y no es necesario crear falsos protagonismos”, dijo el gobernador cruceño, Rubén Costas.

Al ser consultado sobre su postura sobre una posible postergación del paro cívico, la autoridad mantuvo la postura de que no está ni con el ánimo ni con la voluntad de referirse a un tema que es político.

“Lo que no debemos es crear incendios o echar leña al fuego. Si se debería o no se debería hacer el paro no es el tema de hoy. No es que eso no sea de mi incumbencia, pero ahora estamos trabajando en temas específicos y puntuales”, concluyó.

Consultado al respecto, el presidente del Comité Cívico, Luis Fernando Camacho, dijo que hoy discutirá con el directorio si mantiene la medida, aunque el dirigente explica que ya muchos sectores cambiaron sus actividades para acatar el paro.