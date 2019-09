La dotación de tierras y la defensa del 21-F, dos ejes para el cabildo

La dotación de tierras solo para los que habitan en el departamento y la conformación de comisiones para trabajar en mejorar la calidad del medioambiente y otra que diseñe estrategias en defensa del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, son algunas de las propuestas que se trabajan para el cabildo convocado por el Comité pro Santa Cruz para el próximo viernes 4 de octubre en los pies del Cristo Redentor, a partir de las 17:00.

Los cívicos aseguran que las preguntas que serán formuladas están siendo elaboradas por una comisión que involucra a los 24 sectores que representan a más de 220 instituciones del departamento. Se estima que hasta el miércoles 2 de octubre tengan algunas propuestas de preguntas.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó ayer en EL DEBER Radio que existen dos líneas definidas para el cabildo: La primera es la defensa del voto ciudadano, que dijo no a la reelección indefinida del presidente Evo Morales; y la segunda, dirigida a la protección de la Chiquitania.

Convocatoria

Los sectores se están movilizando para convocar a la gente para el cabildo. Salomón Gómez, de Promociones Unidas, dijo que comenzaron con la campaña para que los ciudadanos participen del cabildo en que se tomarán decisiones en favor de la democracia y de la Chiquitania. “Somos 356 promociones aglutinadas, pero al final se suman otras y se incluyen a las familias y todos estamos convocando a participar”, dijo.

El mismo trabajo están desempeñando las plataformas. Eduardo Gutiérrez, de la agrupación ciudadana SOS Bolivia. Aseguró que se reunirán hoy en La Paz para tomar determinaciones, pero que todas están sumando esfuerzo para pedir respeto al voto 21 de febrero de 2016, y un apoyo a la Chiquitania. “Hay un fuerte apoyo para tomar determinaciones que nos permitan conseguir resultados”, indicó.

La dirigencia de las 15 provincias del departamento cruceño también respaldó al presidente Camacho para llevar adelante el mandato de cumplimiento obligatorio que surgió de la Asamblea de la Cruceñidad. “El cabildo está centrado en defensa de la democracia y también haremos peticiones en defensa de nuestras tierras, que sean para los cruceños, para la gente que vive en el lugar”, adelantó Luis Alberto Áñez.

Los cívicos provinciales indicaron que se están movilizando para hacer posible que la gente de todos los municipios pueda llegar a los pies del Cristo Redentor.

Como sucedió en los paros cívicos, esperan que los ciudadanos sean los actores principales en esta movilización.

Lejos de los políticos

El presidente cívico descartó que el evento sea usado para promover candidaturas a la gobernación y alcaldías. Anunció que solicitará que la guardia municipal forme parte de la seguridad del cabildo, la misma que también contará con seguridad privada y de instituciones afines al Comité.

Camacho dijo que en la tarima no estará ningún político y destacó la decisión de la presidenta del Concejo, Angélica Sosa. “Me ha gustado mucho la posición de la arquitecta Angélica Sosa de decirle de frente al vicepresidente (Álvaro García Linera) y al ministro (de Gobierno) que deben declarar desastre nacional. Fue clara, sin que se le pregunte, que no quiere subir a la tarima, que este no debe ser un escenario político, sino ciudadano”, dijo en el programa Usted Elige de EL DEBER Radio.

“La tarima tiene que ser representativa de indígenas, de campesinos, del sentimiento del pueblo, de las instituciones que son las que están generando esta lucha ciudadana y que, obviamente, nosotros hemos sido claros de que no queremos ningún tipo de escenario político, de participación de ninguna autoridad política para que no se distorsione el fin del cabildo ni ninguna candidatura”.

No ha cursado invitación a ninguna autoridad, incluyendo al expresidente cívico y actual gobernador Rubén Costas porque, aseguró, que todos pueden participar como cualquier ciudadano.

Desconfianza

La llegada de efectivos policiales a la capital cruceña, en momentos previos a esta movilización, hace desconfiar a Camacho que señala que Santa Cruz siempre ha reclamado más efectivos policiales, pero nunca fue escuchado. Se resiste a creer en la explicación del ministro de Gobierno, Carlos Romero, de que hasta este fin de semana llegarán 200 efectivos policiales y hasta fin de año serán 500 de forma permanente para ofrecer seguridad ciudadana.

“Justo en un proceso electoral quiere llenar de policías, habla de la preocupación de que el cabildo sea motivo de algún disturbio; sin embargo, nadie ha hablado de eso, los cívicos estamos hablando de un reencuentro y de determinaciones a tomar en función del marco democrático”.

De todas formas, los cívicos asumen el compromiso del pueblo de evitar cualquier confrontación que pueda provocar algún infiltrado, por eso estarán atentos a identificarlos para llevarlos donde corresponda.

El MAS lo califica de ilegal

En el Movimiento Al Socialismo califican de ilegitimo e inconstitucional este cabildo porque al soberano hay que dejarlo decidir”, manifestó el jefe departamental, Juan Guzmán.

“El MAS se va a mantener al margen, pero sí vamos a salir a los medios de comunicación a hacer notar que están queriendo coartar el derecho a que haya una decisión de la población”, dijo.

Esperan que el pueblo analice y deje sin efecto “las acciones que van a tomar por intereses políticos partidarios, no son neutrales”, remarcó Guzmán. Indicó que ven al Comité como un partido político.

Logística

La organización del cabildo también va tomando cuerpo. El armado de la tarima, el sonido y la logística que demanda esta movilización masiva tiene costos elevados que están siendo cubiertos con el aporte de sectores afines al Comité pro Santa Cruz.

El trabajo interno en el Comité Cívico es intenso, incluso en las redes sociales se está haciendo circular la invitación y hasta habilitan opciones que permiten confirmar la asistencia. La intención es que sea una concentración masiva, como las que se hizo en anteriores oportunidades cuando se luchó por las autonomías, señaló un vocero del Comité.

Sectores como el empresarial están dispuestos a colaborar en lo que haga falta. Julio Kempff, representante de la Federación de Empresarios Privados, dijo que colaborarán en esta actividad como siempre lo han hecho. “Somos parte esencial del Comité pro Santa Cruz y estamos al lado de sus determinaciones”, afirmó.

El aporte económico es fundamental para avanzar en la organización del cabildo, que fue decidido en la Asamblea de la Cruceñidad, expresó el empresario.