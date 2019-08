Evo descarta cerrar la Asamblea si el MAS no controla los dos tercios

El presidente y aspirante a la reelección por el MAS, Evo Morales, descartó ayer que en caso de ganar las elecciones de octubre y no reunir los dos tercios se anime a convocar una Asamblea Constituyente que reemplace a la Asamblea Legislativa para gobernar sin oposición, tal y como ocurrió en Venezuela. Los adversarios políticos consideran que el mandatario vulneró la democracia al irrespetar el voto del 21-F.

El jefe de Estado se refirió al tema el mismo día en que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) advirtió con movilizaciones a la futura Asamblea Legislativa Plurinacional si el MAS no logra controlar con los dos tercios las cámaras de Diputados y Senadores

De acuerdo con las encuestas de intención de voto, si las elecciones fueran hoy, existiría la posibilidad de una segunda vuelta y el partido de Gobierno perdería los dos tercios en la Asamblea.

“No está en nuestros planes, nunca hemos pensado (en gobernar sin Parlamento). Personalmente no he pensado ni he recibido propuestas de una modificación, aunque quiero decir que las normas que sacamos en 2006 y 2007, al 2019 ya son caducas, así que tenemos que mejorar algunos decretos y las leyes. Eso cambiará. Pero, sobre la Constituyente, no está en programa ni hemos pensado en eso”, dijo el presidente Morales en una conferencia de prensa refiriéndose a la forma que se condujo Maduro en mayo de 2017, que optó por llamar a una Asamblea Nacional Constituyente en medio de una crisis política, económica y social.

Luego lo descartó con más contundencia, pero cuidando de no atacar a Maduro: “Cada país tiene su propia particularidad y cada pueblo tiene que definir. Acosan mucho a Venezuela con el bloqueo económico, pero también puede ser Argentina con el bloqueo del Fondo Monetario Internacional. Aquí los bolivianos decidimos nuestra economía. Ahora estamos (construyendo) un acuerdo, una alianza público- privada, por qué no”.

Además, manifestó que con fines políticos “se inventan cualquier mentira: Tenemos un modelo propio. Estoy pensando hacer eventos con expertos internacionales, en el que se genere un debate con nuestros empresarios. Cómo enfrentar el efecto de los problemas económicos de nuestros vecinos. Nos hemos dignificado gracias a la parte económica, ya no somos mendigos, limosneros, eso debemos cuidar”, dijo.

En contrapartida, el máximo dirigente de la Csutcb, Jacinto Herrera, dijo que para todos los partidos políticos es un reto conseguir los dos tercios de la votación para controlar la Asamblea Legislativa. En caso de no conseguirlo, el dirigente advirtió que retomarán la estrategia de la movilización para la aprobación de las normas, como lo han hecho en el pasado, específicamente en la primera gestión de Gobierno, cuando no tenían dos tercios en el Senado.

Opositores

El candidato a vicepresidente por Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, señaló que Morales “en vez de hacer este tipo de promesas, debería dedicarse a resolver los problemas de la gente que no fueron atendidos en estos 14 años. Por ejemplo, en el área de salud, la maternidad cruceña Percy Boland está a punto de cerrarse. No tiene salas de terapia intensiva y está en condiciones lamentables”, aseveró.

Mencionó también los problemas de corrupción “que en 14 años siguen vigentes en la Policía, la corrupción en la justicia y en el Ministerio Público”. Según Pedraza, el Gobierno se dedica “a perseguir opositores y no a lo importante. Habla mucho, pero soluciones a la corrupción, a la salud y a la falta de trabajo no se han resuelto, para nada”.

Sobre el tema específico, sentenció que “ya mintió demasiado para creerle y lo hace sistemáticamente desde 2010, reincidió en esa mentira en 2014, y tuvo que forzar una interpretación de la CPE. Dijo que era su última gestión, no respetó la voluntad ciudadana del 21-F, y ahora sale con esto. Nadie le cree”.

En la misma línea, el candidato presidencial por Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, dijo que “desconocer el voto del pueblo, como lo hizo en el referéndum del 21-F, es tan o más grave que cerrar la Asamblea porque es vulnerar y atropellar la base de la democracia. Y alguien que desconoce eso no merece ninguna confianza”, manifestó. El candidato a primer senador por esa fuerza en Santa Cruz, Tomás Monasterio, acotó que “las decisiones de Morales no van a tono con lo que promete, sino con lo que le conviene. Puede decir de todo, pero advierte que cambiará leyes, puede hacerlo para eternizarse en el poder”.