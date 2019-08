Evo: Nunca hemos pedido ningún favor al Tribunal Supremo Electoral

El presidente Evo Morales afirmó este martes que nunca desde el MAS pidieron favor alguno a autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y recordó que incluso le reclamó personalmente a Antonio Costas por el "robo" de diputados en las penúltimas elecciones.

"Nunca nosotros hemos pedido ningún favor al Tribunal Supremo Electoral, el 2002 hemos ganado las elecciones, nos han robado, el 2005 también nos han restado votos, y antes, cuando hemos pedido le legalidad de ASP, IPSP, siempre nos han rechazado y nos dijeron que era por instrucciones de la embajada de Estados Unidos", dijo en conferencia de prensa.

La máxima autoridad nacional reveló que se reunió con el ahora vicepresidente del TSE cuando era titular de esa instancia, por 2005, para reclamarle por los resultados de los comicios. "Le dije en su cara, en una reunión cerrada, y no tenía ninguna explicación, nunca nos hemos quejado", acotó.

Conferencia de prensa de Morales:

Morales sostuvo que respetarán los resultados de la votación del 20 de octubre, pero que también se debe honrar lo que dice la Constitución y la sentencia constitucional que lo habilita como candidato.

"Vamos a respetar los resultados que tenemos. Yo dije varias veces, a pedido del pueblo, porque primero se respeta la Constitución, segundo se respeta la sentencia constitucional, que no es la primera, hubo en Honduras, Costa Rica, Nicaragua, elección bajo sentencia constitucional, Tuto (Quiroga) fue a ser veedor de esas elecciones, hay jurisprudencia internacional. Aquí se respeta la Constitución", garantizó.

Además, se mostró sorprendido por el respaldo que recibe. "Saludo a la gente que apoya, pero también quiero ser muy sincero, si hablamos del tema político, algunos sectores sociales, inclusive sectores que hicieron campaña con el 21F, se preguntan: ‘si no es Evo, ¿quién?’ Eso sorprende, no son militantes; los no militantes se preguntan", comentó.

Conoce más sobre el tema: