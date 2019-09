Elecciones: sube de tono la guerra verbal entre CC y el MAS

A 19 días para los comicios presidenciales y cuando los que estudios de opinión arrojan resultados en los que Evo Morales y Carlos Mesa consolidan el primer y segundo lugar de la preferencia electoral, sube de tono la guerra verbal entre los activistas de la campaña del MAS y los de la opositora Comunidad Ciudadana (CC).

En la jornada de ayer, el ministro de Justicia, Héctor Arce, aseguró que no es guerra sucia que los bolivianos pidan a Mesa, que explique el origen del dinero que recibió supuestamente para ser candidato a la Vicepresidencia en 2002, mientras que el secretario ejecutivo nacional de Unidad Nacional (UN) Jaime Navarro, adelanta que el 20 de octubre, Morales recibirá una “huasca electoral” porque perderá los comicios y se enfrentará a la posibilidad de fugar del país por los actos de corrupción en los 14 años de gobierno.

“Este ya no es un tema que se pueda decir no voy a responder la guerra sucia, esto no es guerra sucia, estas son denuncias serias, y sobre eso ha aparecido evidencias”, aseveró Arce.

Del lado de CC, salió a la palestra pública el subjefe nacional de UN que desde hace una semana respalda la postulación de Mesa y afirmó que “el terror del MAS” es que el voto útil literalmente “aplaste” al presidenciable de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz y el beneficiario sea Mesa. “Morales sabe que por esa vía va a perder la elección, más si el país reivindica la victoria del NO en el referendo del 21 de febrero de 2016 que fue ignorado por el binomio Evo-Álvaro, indicó Navarro.

El sábado, el exgobernador beniano y vicepresidente del partido Demócratas que respalda la postulación de Ortiz, Ernesto Suárez, también lanzó críticas contra Mesa y lo acusó de dividir a la oposición y que el resultado de ello es el respaldo que logró hace una semana del empresario y jefe de UN, Samuel Doria Medina.

Suárez acompañó a la dupla Óscar Ortiz-Shirley Franco en las caravanas y caminatas que realizaron durante el fin de semana por poblaciones de Beni.

En campaña

En La Paz, el MNR realizó ayer una caminata con poca gente desde el cementerio General e invocaron a los militantes del partido rosado a votar por el aspirante a presidente, Virginio Lema. “Creemos que vamos a dar una gran sorpresa este 20 de octubre. Intensificaremos la campaña e invocamos a los mineristas a votar por Virginio Lema”, manifestó la candidata suplente a diputada plurinominal por el MNR, Rosemary Pinto.

Por su parte, candidatos de circunscripciones y seguidores de CC se concentraron en la plaza Abaroa de Sopocachi en La Paz. En la mañana, Mesa realizó una conferencia de prensa, donde solventó su plan de gobierno a favor de la salud, especialmente a los enfermos de cáncer, a quienes prometió tratamiento gratuito y la construcción de hospitales especializados en todo el país.

Entre tanto, el presidenciable por el MTS, Félix Patzi, realizó su campaña proselitista en Patacamaya (La Paz). Los candidatos a diputados de las circunscripciones 44 y 57 del MAS en Santa Cruz realizaron una caravana azul.