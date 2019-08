El fuego adelanta la campaña en Santa Cruz por las subnacionales

Las actuaciones frente al desastre causadas por los incendios forestales en la Chiquitania provocaron el primer cruce de palabras entre los seguidores de Rubén Costas y de Percy Fernández, que pugnarán por la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra en las elecciones subnacionales convocadas para el próximo año.

El primer chispazo lo lanzó la presidenta del Concejo Municipal capitalino, Angélica Sosa. En criterio de la también dirigente de la agrupación Santa Cruz Para Todos, la Gobernación debió declarar desastre departamental hace un mes para brindar ayuda efectiva a los municipios afectados por el fuego.

“Tuvieron que moverse unos pobres alcaldes a pedir ayuda humanitaria al municipio capitalino. Percy Fernández ahorita es el gobernador y estos concejales estamos representando la ayuda humanitaria del pueblo. Es pues con acciones, vecinos, es con pantalones que aquí sobran”, arengó.

Sosa aludió al gobernador y virtual candidato a la Alcaldía Rubén Costas; además se refería a las brigadas de bomberos y a la ayuda que prestó la municipalidad capitalina a algunas comunas de la Chiquitania, región a la que viajó la edil para llevar las donaciones.

La respuesta llegó del secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera, que es mencionado como uno de los posibles candidatos a la Gobernación por Demócratas. El funcionario declaró ayer en El DEBER Radio que la actuación de Costas fue oportuna y, sin mencionar nombres, dijo que algunos buscan protagonismo en época de desgracia. “Este es el momento de trabajar y no de hacer polémicas ni de buscar protagonismos falsos. Cuando hay emergencia, no tenemos colores políticos”, dijo.

Aguilera desafió a Fernández a movilizarse por los lugares donde ocurren los incendios. “Si el alcalde quiere desplazarse por el departamento para coadyuvar, como lo hace diariamente por toda la ciudad, es bienvenido”, ironizó.

Al respecto, el diputado y precandidato a la gobernación por la agrupación SOL, Luis Felipe Dorado, cuestionó a los dos frentes políticos. Por un lado, dijo que Percy no puede ni moverse en la ciudad y que Sosa intenta avanzar hacia otros municipios buscando mostrar que tiene capacidad de gestión. “No pueden ni con Santa Cruz de la Sierra y ahora pretenden mostrarse que quieren avanzar al departamento”, cuestionó.

Sobre Costas, Dorado afirmó que “el gobernador no aparece para defender a Santa Cruz”.

Por su lado, Carlos Manuel Saavedra, exconcejal y miembro de la plataforma Bolivia Dice No, lamentó “la búsqueda de oportunismo de algunas personas en un momento donde la prioridad es apagar los incendios”. Aseguró que la gente no es tonta y no se le puede mentir descaradamente, porque el alcalde no ha estado presente en los lugares de los incendios. “Venir a decir que alguien tomó la posta, alguien que no ha ido ni ha aparecido, es faltar a la verdad y querer tomar protagonismo de la desgracia”, sostuvo.

En todos los niveles

Para Germán Antelo, de NPC, en todos los niveles del Estado hubo un retraso en la atención. “Los tres niveles se aplazaron por no tomar en serio el problema, desde el principio”. Recomienda dejar de lado las insinuaciones de quién es mejor o peor. “Cuando vengan las subnacionales cada uno tendrá que decir las cosas buenas que hizo, y finalmente el pueblo definirá los nuevos liderazgos”.

El alcalde de San José y aspirante a la Gobernación, Germaín Caballero, calificó como “una pena” que las autoridades usen la crisis del pueblo chiquitano como una palestra política, tanto para calificar como para descalificar.