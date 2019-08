El MAS indaga denuncia de venta de candidaturas y en la oposición surgen quejas

En la ciudad de El Alto surgió un problema para el Movimiento Al Socialismo (MAS). Los propios militantes acusan al presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de esa urbe, Juan Carlos Machaca, de vender candidaturas.

La denuncia lo hizo una prepostulante, quien detalló cómo operaron para sacarla de las listas. Similares casos se viven en algunos partidos de oposición. Sabina Jacinto acusó a Machaca, que es afín al MAS, de cobrarle $us 30.000 para que figure en la lista de candidatos a diputados por la circunscripción 10. Ella relató que no entregó el dinero y que otra persona está en las listas.

“Él (Machaca) me dijo que firmemos un documento privado como si le estuviera prestando $us 30.000. No lo hice y otra persona ahora está en las listas”, remarcó Jacinto. Machaca, en su descargo, adelantó que demandará a Jacinto por difamación, y dijo que la denunciante se siente “dolida” porque no fue elegida como candidata.

“La señora (Jacinto) no es clara con sus afirmaciones; sin embargo, ratifica que no se le hizo ningún cobro. Sabina Jacinto era precandidata de la circunscripción 10, pero no fue elegida y parece que existe resentimiento de algunos ejecutivos que quieren dañar a la institución”, dijo.

Esa polémica llegó a la cúpula masista. Su vicepresidente, Gerardo García, afirmó que se investigará el caso y llamó al Tribunal de Honor de la Fejuve de El Alto para que analice la denuncia.

“Cualquier acusación debe ser investigada, porque el partido es transparente y las candidaturas salieron de consensos y no de cobros”, destacó el dirigente. El vicepresidente de la Fejuve de El Alto, Roly Bonifaz, anunció que el caso fue pasado al Tribunal de Honor de esa entidad. Esa instancia -dijo Bonifaz- decidió suspender a Machaca mientras dure la investigación. El acusado señaló que no dejará el cargo.

Los casos en la oposición

Similar situación sucedió en algunos partidos de la oposición. En el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), su vicepresidenciable, Leopoldo Chui, denunció que se apartó de la selección de candidatos porque evidenció supuestas irregularidades.

“Yo mandé una carta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la que anuncio mi separación de la elaboración de las listas de candidatos. Vi irregularidades. No quiero pensar en cobros, pero todo apunta a eso”, declaró Chui. La candidata a la Presidencia de Pan-Bol, Ruth Nina, descartó la posición de Chui y dijo que ni ella ni el vicepresidenciable pudieron colocar postulantes.

“Esa es una atribución de los sectores sociales que nos apoyan”, señaló. Mientras, en el Partido Cristiano Demócrata (PDC) hubo ataques por la designación de Chi Hyun Chung como candidato a la Presidencia. La diputada Norma Piérola afirmó que el postulante pagó $us 100.000 a la cúpula del partido para ser presidenciable. El coreano, con nacionalidad boliviana, negó el extremo y detalló que existió “unanimidad” en la directiva de la organización para elegirlo como candidato.