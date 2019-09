Conade descarta un paro indefinido; cívicos lo dejan en manos del Cabildo

La posibilidad de realizar un paro indefinido se diluye. Ayer, Rolando Villena, exdefensor del Pueblo y miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), descartó que se realice esta medida, ya que “las condiciones materiales no están dadas”.

En un giro en la estrategia de defensa del 21-F, anunció que para el día de las elecciones generales las instituciones se concentrarán en el control electoral con el fin de evitar que haya fraude. “Dijimos hace más de dos meses que haríamos un paro general indefinido el 10 de octubre; las condiciones materiales no están dadas para continuar (...).

La situación a la que nos está conduciendo el actual régimen es de crear mayor confusión. Nosotros hemos sido muy claros, como Conade, que este tema definitivamente no va a continuar”, manifestó Villena. Sostuvo que es necesario el control electoral por el incremento ‘inusual’ en el padrón, y otras irregularidades denunciadas en el Tribunal Supremo Electoral.

Consultado, Luis Fernando Camacho, presidente del Comité pro Santa Cruz, consideró que un paro indefinido “es una protesta más ante un Gobierno que ignora el pedido del pueblo”, y afirmó que cree que se deben asumir acciones que traigan resultados.

“Tracemos nuestro futuro con medidas que hagamos cumplir. El paro cívico, lo dijimos en La Paz, es una medida de protesta que hemos visto que no ha sido escuchada por este Gobierno. Cuando a usted no lo escuchan, tiene que definir acciones”, aseveró.

Explicó que el 4 de octubre se realizará el Gran Cabildo para preguntar a la ciudadanía cuáles serán estas acciones. Para eso están colectando propuestas en barrios y provincias, y sobre la base de estas se realizarán las preguntas el día del Cabildo.

Además, aclaró que la dirigencia cívica no presentará propuestas, ya que estas surgirán de los sectores. Hasta el momento llevan más de 130 páginas con preguntas recolectadas.

“De nuestra institución el paro indefinido no es algo que vayamos a proponer, no sé los otros sectores. Hay que aclarar que si se define algo así, será un pedido más que no va a escuchar el Gobierno. Va a ser un salto al vacío frente al sacrificio de los que viven del día a día, de los empresarios y de un pueblo que luego no es escuchado, creo que debemos pasar a la acción”, reafirmó.

Plataformas

Este sábado 28 se realizará en La Paz el 5.º Congreso Nacional de Plataformas, en el que se tenía en agenda el análisis del paro indefinido, a lo que se suma la determinación del Conade. Eduardo Gutiérrez, de SOS Bolivia, adelanta que apoyarán la continuidad del paro ante el plenario del congreso, y que luego “lo llevarán al Comité para que lo ponga en consulta en el Cabildo”.

Por su parte, Mirna Yucra, de Ríos de Pie, indicó que evitar un paro indefinido responde a una expectativa ciudadana. “Estamos más enfocados en el control del voto. Debemos ser conscientes de que, pese a todo, el Gobierno va a llevar adelante las elecciones, y debemos tener un ‘plan B’”, dijo.

Otros comités

Para Juan Flores, dirigente cívico cochabambino, “es una pena que el Conade haya priorizado el control electoral”. Dijo que van a insistir con el paro y que cree que el pueblo cruceño lo apoyará en el Cabildo. “Estamos seguros de que el pueblo cruceño se va a sumar al paro cívico del 10 de octubre. Santa Cruz siempre se ha sumado a las luchas democráticas”, dijo.

Por su parte, Antonio Alarcón, dirigente cívico de La Paz, coincidió con la posición asumida por el Conade, ya que en la sede de Gobierno “es complicado” realizar paros. Adelantó que pedirá una reunión con Camacho, luego del Cabildo, para coordinar acciones.

El MAS ve fracaso

El diputado Lino Cárdenas, del MAS, calificó la determinación del Conade como un “fracaso” y dijo que la medida es antidemocrática tomando en cuenta la cercanía a la fecha de la realización de las elecciones, el 20 de octubre.

“Fracasaron en su medida antidemocrática, se dieron cuenta de que Bolivia es un país democrático y no va a perder ese derecho de ir a elegir (...)”, señaló. Por su parte, la diputada Valeria Silva, del MAS, acusó al Conade de tener como objetivo dañar las elecciones generales y que “no son coherentes con sus determinaciones”. Dijo que se han convertido “en todo, menos en una plataforma ciudadana”.