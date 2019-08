Cocaleros culpan al Gobierno por el desvío de coca al narcotráfico

La afirmación del presidente Evo Morales sobre la regulación del precio de la coca a cargo del mercado ilegal de la cocaína fue acogido por los cocaleros de Yungas, que responsabilizaron al Gobierno de permitir la venta de coca ilegal. Además, recordaron que existen dos centros ilegales de comercialización de coca en La Paz en los que, según ellos, no existe control.

“Teníamos el autocontrol, sabíamos de dónde era la coca y a quién se vendía, no podía haber desvío desde el mercado de Adepcoca; pero ahora el Gobierno ha creado los dos mercados paralelos y ya no se sabe quién vende a quién, hemos escuchado el informe”, refirió Alex Quisberth, dirigente del comité de defensa del mercado legal de Adepcoca.

Recordó que hay dos mercados ilegales, el primero que concentra a los de la Asociación Provincial de Productores de Coca de Caranavi (Apprococa) que no figura en la Ley de la Coca; este mercado fue autorizado luego de una resolución que creó la organización en marzo de 2012 y que fue reconocida por el entonces gobernador de La Paz, César Cocarico.

El segundo mercado ilegal es el creado recientemente por los afines al MAS, aglutinados en la Confederación Nacional de Productores con Carpeta al Detalle (Conalprodc), que están asentados en una fábrica de mates, Bi-Mate, en Villa El Carmen. Evo Morales admitió el jueves, en su discurso, que el precio de la coca es regulado por la actividad ilegal de la cocaína

Los controles

Un cocalero de Conalprodc, Gumercindo Escalera, explicó que ellos acuden a este mercado, pero en forma obligatoria desde sus comunidades. También relató que cuando la comercialización de la hoja se hacía en Adepcoca había controles ‘móviles’ de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), a lo largo de la ruta hacia El Alto, principalmente en la avenida Periférica y a la entrada a la autopista La Paz-El Alto. Desde los conflictos internos, en junio de este año, estos controles desaparecieron, afirmó.

Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), 24.178 toneladas de coca fueron comercializadas en los dos mercados legales.

El reporte también refiere que entre 9.222 y 17.422 toneladas de coca adicionales se comercializaron en los mercados no autorizados. Asimismo, el informe de Unodc especificó que en 2018 se comercializaron 24.178 toneladas de coca a un precio nominal de $us 12,8 el kilo en Villa Fátima y $us 9,5 en Sacaba. De esa cantidad de coca vendida, el 90%fue comercializada en La Paz y el 10% en Cochabamba.

El cálculo permite establecer que el precio de la libra de coca en La Paz sería de Bs 45 y en Cochabamba, Bs 33. Los cocaleros explicaron que el precio varía de acuerdo con la estación que tiene Yungas y la calidad de la coca.