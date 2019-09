Recibe duras críticas en redes sociales. Chi Hyun Chung, candidato a la Presidencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC) volvió a realizar polémicas declaraciones. Ahora considera que se debe educar a la mujer para que se comporte como tal.

"Mientras el hombre habla uno, la mujer habla diez. El varón tiene un estilo de comportamiento, la mujer tiene otro; a la mujer se tiene que educar para que se comporte como mujer", dijo anoche en entrevista con ATB.

El boliviano de origen coreano afronta varias denuncias por discriminación por sus afirmaciones, una de ellas iniciada por los colectivos Lgbti, indignados cuando señaló que deben recibir "tratamiento psiquiátrico".

Sus afirmaciones:

"La mujer qué habrá hecho para que el hombre haya reaccionado de esa manera (...) No siempre es violento (el varón), pero se tiene que ver la tendencia del alcoholismo en Bolivia. Obviamente que existe (justificación), malas palabras, cuando una empieza a insultar, entonces el varón responde", argumentó el pastor evangélico.

Chi pretendió justificarse en las últimas horas, indicando que "más bien a mí me están discriminando, (pero) yo tengo mi libertad de expresión, yo no estoy hablando del plan de Gobierno, ustedes me han preguntado cuál es mi credo y yo solo dije mi credo, (ahora) por el hecho de que yo dije mi credo y mi convicción personal me están demandando".

Conoce más sobre el tema: