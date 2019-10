Cabildo apunta a proponer ley de tierras con nuevas competencias

La elaboración de una nueva ley de tierras que contemple la dotación y asignación a las instancias departamentales y la defensa del resultado del voto en el referendo del 21-F se perfilan como las propuestas centrales que serán sometidas a consideración en el Cabildo convocado para el viernes por la Asamblea de la Cruceñidad.

La norma tiene algo que ver con el planteamiento de concejales de municipios de la Chiquitania que exigen respeto a su territorio y la suspensión de asentamientos humanos. El sector gremial plantea la declaratoria de desastre nacional por los incendios en Santa Cruz y la defensa al 21-F.

El tema tierra, de acuerdo con la Constitución Política del Estado (CPE), pasa por la aprobación de una ley que determine las facultades a ser transferidas o delegadas a las autonomías.

El constitucionalista José Luis Santistevan, como conocedor de la temática, ensayó unas preguntas a considerar: ¿Está usted de acuerdo que no se permita y tampoco se autorice asentamiento hasta que no se apruebe la ley de tierras, que descentralice las competencias en las gobernaciones y municipios? ¿Está usted de acuerdo que la nueva ley de tierras establezca la intangibilidad de las áreas protegidas y parques nacionales, y que solo se admita, sea para protección, que no se autorice ninguna autoridad que no sea la de protección?

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recordó que hay sobre la mesa varias propuestas recogidas en ciudad y provincias. Como ejemplo, indicó que en Expocruz recolectaron 220 hojas de sugerencias y mañana esperan tener la totalidad de propuestas. “Los puntos claves son democracia, Chiquitania, tierra, identidad, y muchas sugieren abrogación o desconocimiento a la norma, no permitir asentamientos ilegales”, adelantó.

Édgar Álvarez, en calidad de presidente de la Federación Departamental de Gremiales, garantizó la participación del sector.

Las Juntas Vecinales en la comunidad Tipoy cierran hoy su ciclo de reuniones para recoger insumos para las preguntas.

Santistevan también contempla otras preguntas. En lo que respecta a la defensa del 21-F y otros tremas señala: ¿Está usted de acuerdo con que las sentencias que violan la Constitución sean anuladas por el Tribunal Constitucional y que establezca que solo el voto popular puede modificar la Constitución? ¿Está usted de acuerdo que la salud sea institucionalizada y sea la primera prioridad económica para el presupuesto general del Estado y que se incluyan los derechos profesionales y laborales de los médicos en el país? También contempla el tema de la renuncia de los vocales y el cumplimiento de lo acordado mediante los recursos que le franquea la ley y medidas de presión democráticas.

Constitucionalizado

El Cabildo del 4 de octubre será el primero en el marco de la nueva Constitución, vigente desde 2009.

El constitucionalista Santistevan, respaldado en el artículo 11 de la CPE, recuerda que las asambleas y cabildos tienen carácter deliberativo y sus resoluciones deben ser tomadas en cuenta.

Recuerda que la Ley Electoral establece que las asambleas y los cabildos son mecanismos constitucionales de democracia directa y participativa por los cuales los ciudadanos, mediante reuniones públicas, se pronuncian directamente sobre políticas y asuntos de interés colectivo.

El también constitucionalista Iván Lima coincide en que los cabildos tienen el acompañamiento del Tribunal Supremo Electoral, pero sus disposiciones no son de carácter vinculante, pero permiten utilizarlo como insumo en los otros niveles de decisiones que puede tener el Estado. “Definitivamente escuchar a las personas es algo muy importante y necesario en una democracia, pero la norma dice que las disposiciones no son vinculantes”, puntualiza.

El ex presidente cívico Carlos Dabdoub destaca que los cabildos son una expresión democrática y libre que ha encontrado el cruceño para hacer sus reclamos. “Han sido hitos históricos que han marcado el rumbo del pueblo cruceño. Fue en estos escenarios donde se gestó el espíritu autonomista y contestatario de los cruceños”.