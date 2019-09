Barriga no presentó su renuncia y el TSE dice que ya terminó el plazo

Paola Barriga no entregó su renuncia como candidata a la Vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) ante secretaria de cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y ayer terminó el plazo para realizar ese trámite.

"No tenemos la nota oficial de renuncia, ese es el punto central para comenzar el análisis en Sala Plena (...) En cumplimiento de lo que dice la norma, ayer feneció el plazo", dijo la mañana de este viernes la titular de esa instancia, María Eugenia Choque, anticipando que el caso será analizado en Sala Plena cuando llegue la documentación.

Esta semana la abogada hizo conocer que se marginaba de ese frente políticos por el "acoso político" y "discriminación" que sufrió por parte del candidato a la Presidencia, Chi Hyun Chung, que incluso dijo que ella tenía una "psicología de dueña de casa".

Sin embargo, pese a su anuncio, anoche la todavía candidata explicó que presentará su dimisión en los próximos días, porque a su juicio, tiene un plazo de hasta 20 días antes de realizarse las elecciones generales del 20 de octubre.

Declaraciones de la titular:

Sin embargo, la titular del TSE insistió: "En el caso del PDC hasta ahora oficialmente no hemos tenido la presentación de renuncia, cumpliendo lo que son los requisitos, que es la presentación por secretaría de cámara, anoche hemos sesionado hasta las 23:30, en el espíritu de cumplir con un proceso, pero oficialmente no se entregó".

Mientras que el vocal Idelfonso Mamani detalló que no puede adelantar criterio sobre una renuncia que no existe. "Lo que establece el calendario electoral es un plazo para el reemplazo o sustitución de candidatos por renuncia, de los binomios tiene otro tratamiento que hemos resuelto la sustitución como consecuencia de inhabilitación por la falta de requisitos ante el TSE, esa es la resolución que guía la sustitución de candidatos, hasta ayer no habían renuncias de binomios", sostuvo.

Anoche la dirigencia del PDC entregó ante el ente electoral la documentación de Benigna Irma Acne, empresaria textilera que reside en El Alto, como su nueva postulante a la Vicepresidencia, aunque falta dirimir si quedará o no habilitada.

Conoce más sobre el tema: